DOLLARAMA MODIFIE SES FACILITÉS DE CRÉDIT POUR LES LIER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUGMENTE LA TAILLE DE SON PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL AMÉRICAIN

MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a modifié ses facilités de crédit consortiales existantes afin de les convertir en prêt lié au développement durable assorti d'un crédit disponible de 1 050 millions de dollars canadiens.

« Nous sommes fiers d'être parmi les premiers détaillants canadiens à intégrer des objectifs ESG à notre convention de crédit. Il s'agit d'une autre étape importante de notre parcours ESG, alors que nous poursuivons notre stratégie de croissance et cherchons à créer une valeur durable pour nos parties prenantes », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction.

« La conversion à des facilités de crédit liées au développement durable constitue un exemple concret des efforts continus de Dollarama pour intégrer de façon significative notre stratégie et nos engagements ESG dans la prise de décisions quotidienne, notamment dans la gestion active de notre structure du capital », a déclaré J.P. Towner, chef de la direction financière.

Le prêt lié au développement durable est lié à deux objectifs spécifiques de rendement issus de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») de la Société et associés à des modalités tarifaires incitatives, à savoir : 1) les changements climatiques et la gestion de l'énergie, plus précisément la réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2, et 2) la diversité, l'équité et l'inclusion, plus précisément l'augmentation de la représentation des femmes dans des postes de direction.

RBC Marchés des Capitaux (« RBC ») et CIBC ont agi à titre de coagents de structuration chargés du développement durable.

Parallèlement, Dollarama a prolongé la durée de chaque facilité de crédit consortiale et augmenté le crédit disponible aux termes de l'ensemble des facilités, le faisant passer de 800 millions de dollars canadiens à 1 050 millions de dollars canadiens. Chaque facilité a été prorogée d'un an, de sorte que la Facilité A arrive maintenant à échéance le 5 juillet 2027, la Facilité B et la Facilité C, le 5 juillet 2025, et la Facilité D, le 5 juillet 2023. Dans certaines circonstances et sous réserve de l'obtention d'engagements supplémentaires de la part des prêteurs existants ou d'autres institutions admissibles, la Société peut demander l'augmentation des facilités engagées jusqu'à concurrence d'un montant total, y compris tous les engagements existants, de 1 500 millions de dollars canadiens. RBC and CIBC ont agi à titre de co-teneurs de livres en lien avec l'augmentation de la taille des facilités de crédit et leur prorogation.

Augmentation de la taille du programme de papier commercial américain

La Société a également annoncé aujourd'hui l'augmentation de la taille de son programme de papier commercial aux États-Unis (le « programme de papier commercial américain »), qui passe de 500 millions de dollars américains à 700 millions de dollars américains.

Aux termes du programme de papier commercial américain initialement lancé en février 2020, la Société peut émettre, à l'occasion, dans le cadre d'un placement privé, des billets de papier commercial non garantis venant à échéance au plus tard 397 jours après leur date d'émission (les « billets »). Le capital total des billets en circulation à un moment donné aux termes du programme de papier commercial américain, dans sa version modifiée, ne peut dépasser 700 millions de dollars américains. La Société entend continuer à affecter le produit de l'émission de billets aux fins générales de l'entreprise.

Les billets sont des obligations non garanties directes de la Société et occupent le même rang que toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de la Société. Les billets sont cautionnés inconditionnellement par Dollarama S.E.C. et Dollarama GP Inc., chacune une filiale en propriété exclusive de la Société. Les facilités de crédit majorées de la Société continueront de fournir un filet de crédit pour le remboursement des billets émis aux termes du programme de papier commercial américain.

Les billets n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et ils ne peuvent être offerts ou vendus à des résidents du Canada.

Les billets offerts aux termes du programme de papier commercial américain n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera sollicitée aux États-Unis ou dans un territoire où cela est interdit.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué concernant nos plans, nos attentes et nos intentions, actuels et futurs, nos résultats, nos niveaux d'activité, notre rendement, nos buts ou nos réalisations, ainsi que tout autre événement ou changement futur, constituent des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information dont la direction dispose actuellement ainsi que sur ses estimations et ses hypothèses, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou changements futurs diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment, les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice clos le 30 janvier 2022, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du 7 juillet 2022, et la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 431 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 358 magasins tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

