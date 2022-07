RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE AU SAUMON DANS LES ZONES 23 ET 24, DANS LE NORD-DU-QUÉBEC





CHIBOUGAMAU, QC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube du pic de la saison de la pêche au saumon dans le Nord-du-Québec, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) rappelle aux pêcheurs et pêcheuses autonomes, qui se déplacent sur le territoire par leurs propres moyens, l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour la pêche au saumon dans les zones 23 et 24, dans le Nord-du-Québec.

Afin d'assurer la conservation de cette espèce convoitée, une réglementation spécifique a été mise en oeuvre en 2018 pour assurer un meilleur encadrement des activités de pêche. Ainsi, les pêcheurs et pêcheuses autonomes sont tenus d'utiliser les services d'un pourvoyeur détenant un permis valide dans les zones de pêche 23 et 24 pour pêcher le saumon atlantique. Pour ce faire, ils doivent s'enregistrer auprès d'un pourvoyeur en indiquant, notamment, les dates de leur séjour de pêche et le lieu de pratique de l'activité. Les pêcheurs et pêcheuses doivent avoir en leur possession la preuve d'enregistrement par un pourvoyeur afin de la présenter aux agents et agentes de la protection de la faune, s'il y a lieu.

Le MFFP a produit le Carnet du pêcheur pour que les pêcheurs et pêcheuses autonomes puissent fournir, dans un délai maximal de 48 heures suivant leur sortie du lieu de pêche, les renseignements nécessaires à l'enregistrement des saumons conservés, soit le poids et la longueur à la fourche. La collaboration de ceux-ci est souhaitée pour fournir également le nombre de saumons remis à l'eau. Une fois le carnet dûment rempli, qu'il soit papier ou électronique, chaque pêcheur et pêcheuse doit le remettre au pourvoyeur auprès duquel il ou elle s'est préalablement enregistré(e).

L'immensité du territoire et des bassins hydrographiques dans le Nord-du-Québec rend le suivi des populations de saumon atlantique de cette région difficile. Le suivi de la pêche sportive est la principale source d'information pour évaluer l'état des populations. Les données d'enregistrement du saumon sont très importantes pour le MFFP, et la collaboration des pêcheurs et pêcheuses est donc primordiale.

Les adeptes de la pêche peuvent consulter la liste des pourvoyeurs actifs dans le Nord-du-Québec : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/territoires-particuliers#c21996 - Québec.ca/Tourisme et loisirs/Activités sportives et de plein air/Pêche sportive/Territoires particuliers/Nord-du-Québec.

Pour plus de renseignements, les pêcheurs et pêcheuses sont invités à communiquer avec la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec par courriel à l'adresse : [email protected].

