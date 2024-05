Développement gagnant-gagnant et avenir commun : coup d'envoi du sommet des partenaires mondiaux de Dongfeng 2024





Avec l'accélération de la mondialisation, l'industrie automobile chinoise est confrontée à de nouvelles opportunités de développement international. En tant que leader de l'industrie automobile nationale, Dongfeng Motor Group Co. a toujours été à l'avant-garde et a développé de manière dynamique les marchés étrangers.

Le 23 avril, la réunion Véhicules passagers au sommet des partenaires mondiaux de Dongfeng 2024 s'est tenue à Wuhan. Le 26 avril, la réunion Véhicules utilitaires s'est tenue à Shiyan. Au total, plus de 300 concessionnaires étrangers, partenaires et représentants des médias de près de 100 pays se sont réunis pour se concentrer sur le marché étranger de Dongfeng Motor et rechercher un nouveau développement des affaires internationales.

Lors du sommet, les capacités de recherche et de développement, la présentation des produits et les technologies de base des voitures particulières et des véhicules utilitaires de Dongfeng ont été systématiquement présentées. De même pour les objectifs de planification industrielle à moyen terme, les marques, les produits, les canaux et les stratégies de service après-ventes. Les objectifs de vente régionaux pour 2024 et 2025 ainsi que les canaux, marques et solutions de produits différenciés ont été confirmés.

Lors du sommet, il a également été publié huit initiatives visant à établir une relation « étroite et saine » entre les partenaires d'outre-mer, en préconisant l'établissement d'un partenariat coopératif fondé sur le respect, l'intégrité, la conformité et le gagnant-gagnant ; ceci a clairement montré la détermination de Dongfeng à se tenir aux côtés du grand nombre de partenaires d'outre-mer en vue d'un développement commun.

Après le sommet, les invités venus de loin ont visité l'usine automobile et ont essayé de rouler pour tester la conduite, tout en découvrant les avantages et les performances des produits. De nombreux partenaires distributeurs ne tarissent pas d'éloges sur cette conférence. Le partenaire de la région de la CEI a déclaré : « Dongfeng est notre partenaire après avoir été sélectionné et examiné à plusieurs reprises. Nous pensons sincèrement que Dongfeng est une entreprise bien établie, dotée d'une grande expérience et d'une excellente robustesse. Nous sommes confiants dans l'avenir en collaborant avec une entreprise expérimentée et puissante comme Dongfeng ».

Sites Web :

http://www.dongfeng-global.com/

https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal

https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationSA

https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationME

https://www.tiktok.com/@dfmotor

