Autoroute 640, à Deux-Montagnes - Début des travaux de construction d'un mur antibruit dès le 11 juillet

Le Groupe CSL (« CSL ») a dévoilé aujourd'hui son Rapport de développement durable 2021, qui met en évidence l'impact de l'entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) auxquels font face l'industrie du transport...

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population qu'il a procédé, le 27 juin 2022, à la fermeture permanente du pont indiqué ci-dessous et que la circulation y est interdite. Ce pont est situé sur les terres du domaine de...

JLD-Laguë, une société du portefeuille de la Corporation Financière Champlain (« Champlain »), et le Groupe Soucy ont mené l'acquisition de Location Sauvageau et Location Légaré (le « Groupe ») en juin 2022....