Le rapport annuel de la PIND 2021 souligne les défis et victoires du développement dans le delta du Niger au Nigéria





Sous le thème "Des solutions durables qui fonctionnent", la Fondation pour les initiatives de partenariat dans le delta du Niger (PIND), l'organisation nigériane à but non lucratif et non gouvernementale (ONG), a publié son Rapport annuel PIND pour l'année 2021. PIND, qui a été lancée en 2010 en accordant des subventions à d'autres exécutants, est depuis devenue une ressource incontournable, un organisateur et un exécutant de programmes et de projets de développement pour d'autres bailleurs de fonds de la région. L'ONG y est parvenue grâce à des programmes solides axés sur les besoins de la communauté et soutenus par la recherche : la prospérité et la paix grâce à la croissance économique et à la consolidation de la paix.

« Le travail de PIND en tant que ressource de développement indépendante de longue date dans le delta du Niger a autonomisé les communautés de la région, en ce qui concerne l'âge, les capacités, l'éducation, le sexe, le lieu ou le statut, » a déclaré Tunji Idowu, Directeur exécutif de PIND. « Nos programmes fournissent le financement, les informations, les liens, les mentalités, les compétences, les technologies et les outils qui ont fait leurs preuves pour améliorer les vies et les moyens de subsistance. »

La « Perspective 2021 » du rapport annuel de PIND pour l'année 2021 (voir page 7) met en valeur les facteurs économiques, politiques, sécuritaires et sociaux pris en compte au cours de l'année de publication du rapport, dont beaucoup sont toujours applicables aujourd'hui. Au niveau régional, le delta du Niger se prépare à d'éventuels conflits à l'approche des élections générales de 2023 au Nigéria (aux niveaux étatique et national) et aux limites d'un environnement de financement changeant. Le rapport met également en évidence les principaux résultats de chaque programme, projet, initiative et domaine habilitant. Ces impacts sont présentés à travers les histoires personnelles des bénéficiaires des programmes de développement économique et de consolidation de la paix de PIND.

Les principaux résultats annoncés par PIND en 2021, l'année de publication du rapport comprennent :

Pour sa part, le président du conseil d'administration de PIND, Rick Kennedy a souligné : « Etant donné que l'environnement dans lequel nous travaillons évolue et présente toujours des défis, tels que les opportunités de financement étant redirigées hors du delta du Niger, il est encore plus évident que de multiples partenaires et parties prenantes dans tous les secteurs doivent se réunir pour répondre aux besoins de la région".

Lisez le rapport annuel de PIND pour l'année 2021 sur le lien suivant : 2021 Report.PINDfoundation.org.

À propos de PIND

La Fondation pour les initiatives de partenariat dans le delta du Niger (PIND) est une organisation à but non lucratif qui oeuvre pour promouvoir la paix et une croissance économique équitable dans la région du delta du Niger au Nigéria grâce à des partenariats multipartites. Notre travail est financé avec le soutien de partenaires et de collaborateurs estimés, et nous mettons en oeuvre des programmes collaboratifs basés sur le marché et appartenant à la communauté pour atténuer les conflits et stimuler les opportunités pour les entreprises locales. Cela garantit que le progrès économique se produit de manière systémique, inclusive et durable. Notre vision consiste à favoriser un solide héritage de paix et de développement durables parmi les communautés du delta du Niger. L'homologue américain de PIND est NDPI (l'Initiative de partenariat dans le delta du Niger), une organisation à but non lucratif exemptée de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de la section 501(c)(3) du titre 26 du code des États-Unis. En savoir plus sur PINDfoundation.org.

