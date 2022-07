Enghouse AG fait l'acquisition de NTW Software GmbH





Expansion des activités des centres de contact en Europe centrale

LEIPZIG, Allemagne, et INNSBRUCK, Autriche, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse AG, filiale en propriété exclusive d'Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), a annoncé aujourd'hui avoir acquis NTW Software GmbH, basée à Innsbruck, en Autriche, et à Munich, en Allemagne.

Enghouse AG, basée en Allemagne, a acquis NTW qui fournit une suite de produits, allant de la console auxiliaire aux centres de contact pour les organisations de toutes tailles, principalement dans le segment de marché Cisco. En mettant l'accent sur les solutions de communication modernes, le logiciel modulaire de NTW prend en charge les solutions de communication unifiée de Cisco de toute taille. Les clients et partenaires de NTW utilisent les produits de l'entreprise pour répondre aux exigences des solutions de communication modernes. Il s'agit notamment des fonctions de centres d'appels en temps réel, en conjonction avec le service à la clientèle, les intégrations CRM, le service d'assistance et les consoles auxiliaires.

« L'équipe et les produits de NTW étendent nos activités de console et de centre de contact en Europe centrale, en ajoutant les produits de communication unifiée au portefeuille de produits de canal d'Enghouse », a déclaré Steve Sadler, PDG d'Enghouse. « Nous sommes très heureux d'accueillir les clients, partenaires et employés de NTW au sein d'Enghouse. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Enghouse, notamment en raison des synergies entre les deux entreprises », a déclaré Markus Gruber, l'un des cofondateurs de NTW. Florian Tiefenbrunner, l'autre cofondateur, a ajouté : « Ensemble, nous avons hâte d'élargir nos capacités géographiques et notre offre de produits à nos partenaires et à nos clients. »

À propos d'Enghouse

Enghouse est une société canadienne cotée en bourse qui fournit des solutions logicielles d'entreprise axées sur les centres de contact, les communications vidéo, les soins de santé, les télécommunications, la sécurité publique et le marché des transports en commun. Enghouse a une stratégie de croissance à deux volets qui se concentre sur la croissance interne et les acquisitions, qui sont financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La Société n'a pas de financement par emprunt externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. Pour plus d'informations sur Enghouse, consultez le site Web de la société à l'adresse suivante : www.enghouse.com .

À propos de NTW Software

Fondée en 2006, NTW Software GmbH, est un fournisseur de logiciels de communication moderne couvrant tous les aspects des consoles auxiliaires et des capacités de centre de contact pour les entreprises de toutes tailles. Ses produits offrent des services téléphoniques, un routage intelligent ainsi que des capacités de communication et d'enregistrement à plusieurs canaux qui peuvent facilement être déployés et fournis dans un environnement de communications unifiées (UC) Cisco. Le portefeuille de produits de NTW comprend également des intégrations à plusieurs systèmes CRM et offre des statistiques d'utilisation en temps réel, la comptabilité des appels et des fonctions de facturation. Vous trouverez davantage de renseignements sur le site Web de l'entreprise : www.ntw-software.com .

Informations de contact : Sam Anidjar, vice-président, Développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, [email protected]

