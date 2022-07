RBmedia arrive sur le marché du livre audio francophone avec l'acquisition de la maison d'édition de livres audio français, Les Éditions Thélème





LANDOVER, Md., le 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- RBmedia, le plus grand éditeur de livres audio au monde, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle marque française avec l'acquisition de la maison d'édition de livres audio, Les Editions Thélème. Le catalogue de la nouvelle marque de RBmedia, qui portera le même nom, inclut le catalogue existant de Thélème, ainsi que toute nouveauté de RBMedia en langue française. Fondé en 1990, Thélème se spécialise dans la publication des oeuvres d'auteurs classiques comme Marcel Proust, Victor Hugo, Platon, Jane Austen, et Emily Bronté, mais aussi des voix littéraires contemporaines comme Haruki Murakami, Véronique Ovaldé, et Jonathan Franzen.

Parmi les titres de livres audio notables des Éditions Thélème, on peut citer :

"À la recherche du temps perdu" de Marcel Proust.

" Les Misérables " de Victor Hugo

" Le Loup des steppes" de Hermann Hesse

des steppes" de " L'Éducation sentimentale " de Gustave Flaubert

" Les Trois Mousquetaires " d'Alexandre Dumas

Adeline Defay, fondatrice et directrice générale des Éditions Thélème, déclare : "J'ai fondé les Éditions Thélème lorsque j'ai constaté un vide sur le marché de l'édition français : il n'existait pas d'offre de livres audio pour la littérature classique. Depuis sa création il y a plus de 30 ans, notre devise a toujours été "de grands auteurs lus par de grands acteurs". Il est gratifiant de voir RBmedia poursuivre notre objectif de rendre ces textes essentiels accessibles à tous, partout."

L'usage et la notoriété de livres audio est en train d'augmenter globalement. Le marché a connu une croissance énorme pendant ces dernières années, et devrait atteindre une valeur globale de 15 milliards USD avant 2027, selon un rapport de Grand View Research.

Miles Stevens-Hoare, directeur général de RBmedia international, déclare : " RBmedia s'est établi sur les marchés du livre audio en anglais, en espagnol et en allemand. Le lancement des Éditions Thélème est la prochaine étape du développement de notre programme des livres audio en langues étrangères. La demande pour les livres audio augmente globalement, et les Éditions Thélème nous positionnent parfaitement vers la croissance à long terme, en élargissant notre catalogue de livres audio en français et en maximisant la distribution de ces titres."

Les Éditions Thélème rejoindront W. F. Howes, Wavesound, BookaVivo et RBmedia Verlag en tant que marques internationales de RBmedia.

À propos de RBmedia

RBmedia est le plus grand éditeur de livres audio au monde. Avec près de 60 000 titres exclusifs, nos livres audio dominent continuellement les principaux prix littéraires et les listes de meilleures ventes. Le réseau vaste de distribution de RBmedia, compris des bibliothèques et des magasins numériques, touche des millions d'auditeurs dans le monde entier ? à la maison, en voiture, et en poche, sur les téléphones portables. . Nos titres sont disponibles sur les principales plateformes audio, notamment Audible, iTunes, Google Play, Audiobooks.com, OverDrive, Hoopla, et bien d'autres. RBmedia est détenu par KKR, une société d'investissement mondiale de premier plan. Pour en savoir plus, consultez rbmediaglobal.com.

À propos des Éditions Thélème

Fondées en 1990 par Adeline Defay, Thélème est une maison d'édition indépendante de livres audio classiques et contemporains en français, écrits par de grands auteurs et lus par de grands acteurs. Le catalogue comprend des oeuvres des auteurs les plus célèbres du canon littéraire, y comprisMarcel Proust, Victor Hugo, Platon et Jane Austen.

