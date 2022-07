Timecho, qui a été fondée par les créateurs d'Apache IoTDB, a recueilli plus de 10 millions de dollars américains dans le cadre d'une première ronde de financement pour ses activités de recherche et développement liées aux logiciels en code source libre et solutions de données de séries chronologiques





STUTTGART, Allemagne et BEIJING, Chine, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Timecho, une entreprise fondée par les créateurs d'Apache IoTDB, une base de données de séries chronologiques native pour l'IdO, a annoncé avoir recueilli plus de dix millions de dollars américains lors d'une première ronde de financement menée par Sequoia China à laquelle se sont joints Koalafund, Gobi China et Cloudwise.

Les bases de données de séries chronologiques ont connu un essor au cours des dernières années afin de répondre aux nouvelles exigences relatives à la gestion des données à l'ère de l'Internet des objets (IdO). Les développeurs recherchent une base de données qui permet d'optimiser les taux d'ingestion de données et la compression du stockage et offre des fonctions de recherche et d'analyse qui répondent aux besoins de leurs applications de données horodatées. Timecho, qui est appuyée par Apache IoTDB, un projet en code source ouverte de premier plan figurant au septième rang sur le plan des validations (changements individuels apportés aux dossiers) en 2021 parmi tous les projets d'Apache, a les capacités techniques pour fournir une infrastructure de base qui alimente les cas d'utilisation industrielle les plus exigeants. De plus, l'équipe Timecho détient plus de 40 brevets et publie des articles dans les plus importantes revues du secteur de la gestion des séries chronologiques, dont ICDE, SIGMOD et VLDB.

« En plus d'offrir un rendement exceptionnel, la base de données Apache IoTDB est simple, conviviale et profondément intégrée aux logiciels de l'écosystème des mégadonnées, y compris les logiciels PLC4X, Kafka, Spark et Grafana d'Apache, a déclaré le Dr Xiangdong Huang, fondateur de Timecho et président du comité de gestion de projet d'Apache IoTDB. Elle a été utilisée à grande échelle par de nombreuses entreprises des secteurs de l'électricité, des transports en commun et des usines intelligentes, et lors de nombreux autres scénarios. Afin d'étendre son application dans le domaine de l'IdO et de renforcer son rendement pour répondre aux besoins particuliers des entreprises, Timecho continuera d'investir massivement dans la recherche et le développement pour améliorer différentes caractéristiques, notamment la collaboration en nuage d'extrémité. »

« Timecho maintient une interaction intensive avec le secteur des logiciels libres, a déclaré Julian Feinauer, Ph. D., directeur technique de Timecho pour le marché européen et membre du comité de gestion de projet d'Apache IoTDB. Grâce à ce financement, nous serons en mesure d'accélérer nos activités de recherche et développement pour aider les développeurs et les entreprises à tirer le meilleur parti de la puissance d'Apache IoTDB. »

Timecho mettra l'accent sur la prestation de solutions qui feront preuve d'une plus grande adaptabilité avec l'équipement haut de gamme, les dispositifs de stockage de masse et les plateformes computationnelles aux ressources limitées, et dans le cadre d'autres scénarios.

À propos de Timecho

Timecho combine les notions de « temps » et d'« écho », ce qui implique une augmentation de la valeur des données de séries chronologiques. Fondée par les créateurs d'Apache IoTDB, Timecho offre des solutions de données de série chronologiques pour l'IdO afin de répondre aux demandes de stockage de données de masse, de lecture accélérée et d'analyse de données complexes, permettant ainsi aux entreprises de tirer parti de la valeur des données de série chronologique avec une plus grande fiabilité à moindre coût.

