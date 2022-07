Québecor fait un don de 1 million $ à HEC Montréal : la Chaire en expérience utilisateur de l'École aidera des start-ups dans leur stratégie numérique





MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Québecor et sa cellule d'entrepreneuriat innovant asterX annoncent aujourd'hui un partenariat avec HEC Montréal pour aider des entreprises en démarrage au Québec dans leur stratégie numérique. Grâce à un don d'un million de dollars de l'entreprise québécoise, la Chaire de recherche en expérience utilisateur (Chaire UX) de l'École accompagnera, pendant 10 ans, une centaine d'entrepreneures et entrepreneurs dans le cadre du Programme asterX Québecor d'entrepreneuriat numérique.

Tester et améliorer l'expérience utilisateur

Ce tout nouveau programme sera géré par la Chaire UX qui est propulsée par le Tech3Lab de HEC Montréal. Il permettra annuellement à une dizaine de start-ups d'ici d'être accompagnées, sans frais, afin de tester et améliorer l'expérience utilisateur offerte par leurs produits et/ou services numériques qu'elles développent et commercialisent.

« Grâce au don de Québecor, nous serons en mesure de faire profiter aux entrepreneures et entrepreneurs d'ici, les récentes avancées scientifiques dans le domaine, développées au sein de la Chaire de recherche UX en collaboration avec des organisations comme Vidéotron. Nous pourrons nous appuyer sur notre infrastructure de recherche de pointe; parmi laquelle de nouveaux équipements seront déployés dans le nouvel édifice de HEC Montréal au centre-ville qui ouvrira à l'automne 2022 », explique Pierre-Majorique Léger, titulaire de la Chaire UX de HEC Montréal et professeur titulaire au département de technologies de l'information.

« Nous sommes fort reconnaissants envers Québecor pour son engagement qui permet à HEC Montréal de poursuivre sa mission de soutenir une diversité d'entrepreneures et d'entrepreneurs afin de créer de la richesse au Québec », exprime Michel Patry, président-directeur général de la Fondation HEC Montréal.

« L'entrepreneuriat fait partie de l'ADN de HEC Montréal qui bénéficie d'un solide écosystème en la matière rassemblant de jeunes talents, des expertes et experts et de nombreux partenaires. L'École offre différents services en matière d'entrepreneuriat inclusif, en intelligence artificielle et en l'occurrence, numérique », poursuit Federico Pasin, directeur de HEC Montréal.

« Animés par nos racines entrepreneuriales, nous avons à coeur de propulser les entrepreneures et entrepreneurs en leur donnant les moyens de stimuler l'innovation dans des secteurs qui, comme l'industrie numérique, contribuent à faire avancer notre société. Ce partenariat entre Québecor et HEC Montréal vient solidifier les liens que nous avons avec la Chaire UX dont Vidéotron est déjà membre. Il s'agit donc pour nous d'une alliance naturelle qui favorisera le succès d'entreprises d'ici et leur rayonnement au-delà du Québec », mentionne pour sa part Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Cette collaboration avec la Chaire UX de HEC Montréal s'inscrit parfaitement dans la mission d'asterX qui consiste à proposer aux start-ups, outre du financement, des outils tangibles qui soient garants de leur succès. L'expérience utilisateur est un aspect clé de l'adéquation entre le produit et le marché pour une entreprise en démarrage. Ainsi, l'accès à l'expertise d'un laboratoire de classe mondiale offert à travers ce nouveau programme sera un atout indéniable pour ces jeunes entreprises », conclut Pelra Azondekon, directrice générale asterX.

Appel de candidatures

Le Programme asterX Québecor d'entrepreneuriat numérique accueillera une première cohorte à l'automne 2022. Les entreprises intéressées à déposer leur candidature peuvent consulter le site programme-entrepreneuriat-numerique.hec.ca pour connaitre tous les détails.

À propos de la Chaire de recherche en expérience utilisateur

La Chaire est propulsée par le Tech3Lab de HEC Montréal, le plus important laboratoire en expérience utilisateur (UX) en Amérique du Nord. La Chaire a pour mission d'acquérir une compréhension approfondie, de compiler des mesures précises de l'UX ainsi que de créer des innovations technologiques nécessaires pour accélérer et enrichir la recherche en UX dans le but d'aider les entreprises canadiennes à se mesurer à leurs concurrentes, et ce, à l'échelle mondiale.

Plus d'informations sur le Tech3Lab de HEC Montréal

À propos de l'engagement social de QUÉBECOR

Québecor contribue depuis plus de 70 ans à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor contribue ainsi activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Pour en savoir plus sur La culture du possible : quebecor.com/engagement-social

À propos d'asterX

asterX est une cellule de capital de risque propulsée par Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B). Ayant pour mission de cultiver l'audace et la fibre entrepreneuriale, asterX met à profit le réseau et les ressources solides et diversifiés de Québecor dans la création de relations humaines durables et de partenariats gagnants avec des entrepreneurs partageant ses valeurs. Elle favorise le développement de solutions novatrices ayant le potentiel de créer de la valeur tangible au sein des secteurs d'activités de Québecor ainsi que pour l'ensemble de notre société. À travers le fonds asterX Capital, elle offre capital et expertise de pointe aux start-ups les plus prometteuses, du stade de l'amorçage au post-démarrage.

Pour en savoir plus sur la cellule asterX et les start-ups soutenues, visitez asterx.quebecor.com

