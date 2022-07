Planview finalise l'acquisition de Tasktop





Planview, leader mondial des solutions de gestion de portefeuille et de gestion du travail, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son acquisition de Tasktop, initialement annoncée le 18 mai dernier.

« L'intégration de Mik Kersten et de l'équipe de Tasktop au sein de Planview permettra de délivrer de nouveaux niveaux d'excellence aux entreprises et aux industries qui naviguent à travers le changement », a déclaré Razat Gaurav, PDG de Planview. « En fusionnant l'expertise institutionnelle de Tasktop en développement de logiciels avec la spécialité de Planview consistant à assurer la visibilité à l'échelle de l'entreprise, nous avons créé une nouvelle puissance sectorielle vouée à aider les organisations à connecter l'activité de livraison de logiciels ainsi qu'à mener leur transformation d'entreprise avec une confiance et une efficacité sans précédent. »

La combinaison de Planview et Tasktop permet aux clients de travailler avec une organisation globale et unique qui possède une expertise de pointe dans les capacités allant de la gestion des flux de valeur (GFV) à la gestion stratégique de portefeuille, en passant, entre autres, par la planification agile d'entreprise. À l'heure où les organisations naviguent leurs transformations d'entreprise dans un contexte macroéconomique turbulent, le fait de s'appuyer sur un partenaire unique qui fournit renseignements et visibilité sur les progrès de ces transformations contribue à garantir le succès.

D'après un article publié sur le blog Forrester en mai 2022, intitulé The Market For VSM And SPM Takes A Big Step Forward, « Nous considérons que la combinaison de Planview et de Tasktop a le potentiel de bouleverser le marché GSP (gestion stratégique de portefeuille) et VSM et de le forcer à évoluer à un rythme encore plus soutenu, en mettant la pression sur les leaders actuels dans le domaine des solutions de planification agile et de gestion DevOps. »

« Pour réussir leur transformation numérique, les organisations doivent non seulement développer des équipes agiles, mais également l'agilité de l'entreprise à l'échelle du portefeuille », a déclaré Dean Leffingwell, créateur de SAFe® et cofondateur de Scaled Agile, Inc. « Nous sommes sur la bonne voie. Avec un si grand nombre d'entreprises qui déploient désormais SAFe et une transition du projet vers le produit décrite dans l'ouvrage de Mik Kersten qui gagne en notoriété, cette nouvelle manière de travailler et de penser fraie son chemin jusque dans les bureaux des PDG. Ce nouveau paradigme permet aux leaders de relier efficacement le niveau de portefeuille stratégique avec la délivrance de logiciels, ce qui offre des opportunités considérables pour l'entreprise. Il est formidable de voir Planview et Tasktop, nos partenaires Scaled Agile, se réunir pour aider les entreprises à maximiser et accélérer ces opportunités. »

La nouvelle entité combinée confirme la position de leader mondial de Planview, avec ses 4 500 entreprises clientes à travers le monde, plus de 1 300 employés, et un chiffre d'affaires combiné d'environ 400 millions USD pour l'exercice 2021. Planview continuera d'investir et de soutenir dans l'immédiat les gammes de produits de Tasktop en tant que solutions autonomes, et évaluera l'orientation des produits à long terme, selon les commentaires des clients et de l'industrie. Dans le cadre de cette transaction, Mik Kersten, cofondateur et PDG de Tasktop, a rejoint Planview en tant que directeur de la technologie. Pour en savoir plus sur l'orientation vers l'avenir de l'équipe de Tasktop, rendez-vous sur le blog de Mik.

Sumeru Equity Partners, investisseur principal de Tasktop, ainsi que ses investisseurs minoritaires Elsewhere Partners et Yaletown Partners, et la direction de Tasktop, déploieront une partie de leurs capitaux propres dans la nouvelle entité combinée et conserveront une participation minoritaire dans Planview aux côtés de ses actionnaires majoritaires, TPG et TA Associates. Golub Capital a fourni un engagement de financement par emprunt, et Jefferies LLC a agi en tant que conseillers financiers auprès de Planview. Ropes & Gray a agi en tant que conseiller juridique auprès de Planview. AGC Partners a agi en tant que conseillers financiers auprès de Tasktop / Sumeru Equity Partners, et Kirkland & Ellis ayant agi en tant que conseillers juridiques.

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté. Nos solutions permettent aux organisations de connecter les entreprises, des idées à l'impact, en leur permettant d'accélérer la réalisation de ce qui compte le plus. La gamme complète de solutions de gestion de portefeuilles et de gestion du travail de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète et le modèle de réussite d'entreprise de Planview permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Avec son siège à Austin, au Texas, et des sites dans le monde entier, Planview compte plus de 1 300 employés, desservant 4 500 clients et 2,6 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez www.planview.com.

