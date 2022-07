Winner Medical acquiert une participation de 100 % dans Guilin Latex et étend ses activités dans le marché du latex médical





SHENZHEN, Chine, 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ, « Winner Medical » et « la Société »), un important fabricant de produits chirurgicaux et de soins des plaies jetables, a tenu le 29 juin 2022 une cérémonie d'inauguration pour Winner (Guilin) Latex Products Co., Ltd à Guilin, dans la province du Guangxi, après avoir acquis le 6 juin une participation de 100 % dans Guilin Zizhu Latex Products Co., Ltd (« Guilin Latex ») pour 450 millions de yuans (environ 67,15 millions de dollars américains).

Guilin Latex est un expert dans la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation de produits en latex. Ses trois principaux produits comprennent des préservatifs Gobon, des gants chirurgicaux stériles en latex jetables Gobon et des gants d'examen médical jetables en latex Gobon. La société a réalisé un bénéfice net d'environ 50,85 millions de yuans (environ 7,59 millions de dollars américains) en 2021 sur des ventes d'environ 320 millions de yuans (environ 47,76 millions de dollars américains). Le marché intérieur représente environ 90 % de ses ventes, les pharmacies et les hôpitaux étant ses principaux clients.

L'acquisition crée des synergies complémentaires entre Guilin Latex et Winner Medical en termes de canaux de vente nationaux, car Guilin Latex dessert environ 1 500 hôpitaux et 23 000 pharmacies, tandis que Winner Medical dessert plus de 4 000 hôpitaux et 120 000 pharmacies et compte plus de 9 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Grâce à cette acquisition, Winner Medical, en se développant sur le marché du latex médical, est en voie de devenir l'un des fournisseurs chinois les plus complets de consommables médicaux à usage général et un fournisseur de solutions uniques pour la gamme complète de ces consommables.

Par ailleurs, Winner Medical augmentera la capacité de production de Guilin Latex, accroîtra la valeur de production et construira des installations de fabrication efficaces, écologiques et intelligentes, tout en améliorant ses avantages combinés en matière de marque, de canaux et de produits.

Cette année, il s'agit de la troisième acquisition de Winner Medical. Elle suit l'acquisition d'une participation de 55 % dans le domaine des soins médicaux de longue durée en avril et une participation majoritaire à Pingan Medical à la mi-mai. Conformément à la mission de Winner Medical de devenir un fournisseur unique de consommables médicaux, la série d'acquisitions souligne une fois de plus l'engagement de la Société envers la spécialisation, l'amélioration des produits, la différenciation et l'innovation.

Winner Medical porte une grande attention aux innovations technologiques et aux capacités de R&D des entreprises qu'elle cible pour l'investissement, l'un des aspects les plus importants reposant sur les capacités en matière d'innovation de produit. Afin de créer plus de valeur pour ses clients et la communauté médicale, la Société a pris des mesures proactives afin de stimuler la croissance du marché des consommables médicaux.

Pour en savoir plus, consultez le site suivant : https://www.winnermedical.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853223/20220705112526.jpg

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 19:57 et diffusé par :