AMCS finalise l'acquisition de Quentic

Approbation par les autorités réglementaires allemandes de la vente de Quentic GmbH au groupe AMCS. Suite à la conclusion de cette transaction, Quentic intègrera AMCS à compter du mois de juillet 2022.

AMCS, le principal fournisseur mondial de logiciels intégrés et de la technologie automobile pour les industries de l'environnement, des services publics, des déchets, du recyclage et de la gestion des ressources, et Quentic, l'un des principaux fournisseurs de solutions de logiciels en tant que service pour la gestion EHSQ et ESG, ont annoncé l'acquisition de Quentic par AMCS le 12 mai 2022. Suite à l'approbation de la transaction par les autorités réglementaires, l'acquisition du fournisseur de logiciels berlinois pour la sécurité au travail et la gestion de l'environnement, de la durabilité et de la qualité a pris effet à la date du 30 juin 2022. « Cette étape va nous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre au sein de nos 15 ans d'histoire », explique Markus Becker, PDG de Quentic. « Cette coopération renforcera davantage la croissance de Quentic observée ces dernières années. Nous attendons avec impatience la collaboration et l'échange professionnels afin de fournir conjointement les meilleures solutions numériques en vue d'un avenir plus sain, plus propre et plus durable. »

Un portefeuille technologique pour des processus d'affaires durables

Grâce à l'ajout de Quentic à son portefeuille, AMCS élargit son offre de solutions numériques encourageantes qui optimisent les flux de travail et qui influent positivement et directement sur l'environnement. « Quel que soit le secteur, la numérisation est un moteur clé de l'économie circulaire mondiale et durable », confirme Jimmy Martin, PDG d'AMCS. « Grâce à la diversité des solutions du portefeuille d'AMCS, nous espérons mettre ces technologies à la disposition de nos clients. La gestion intégrée de tous les processus liés à la sécurité au travail, à l'environnement, à la durabilité et à la gestion de la qualité, telle qu'elle est proposée par la plateforme et l'application SaaS Quentic, est par conséquent un ajout précieux à notre offre », poursuit Martin.

L'objectif de devenir un leader du marché avec une croissance durable

Markus Becker, Sebastian Mönnich et Hardy Menzel ont fondé Quentic en 2007. Aujourd'hui, l'entreprise emploie plus de 250 personnes évoluant sur 14 sites à travers l'Europe. Plus de 900 entreprises font confiance aux solutions logicielles de Quentic pour renforcer leurs processus dans les domaines de la sécurité au travail et de la gestion de l'environnement, de la durabilité et de qualité. Des business angels et des investisseurs financiers ont soutenu la croissance de l'entreprise au cours de plusieurs tours de financement. « Nous tenons à remercier nos partenaires de longue date One Peak, Morgan Stanley Expansion Capital et High-Tech Gründerfonds pour leur coopération précieuse et de confiance. Grâce à nos efforts communs, Quentic est en passe de devenir le leader du marché européen des logiciels et des services de gestion EHSQ et ESG. Nous sommes désormais impatients de continuer sur cette voie en collaboration avec AMCS », explique Markus Becker. L'équipe de direction de Quentic continuera, avec son nouveau propriétaire AMCS, à façonner l'avenir de l'entreprise.

À propos d'AMCS

AMCS, dont le siège social est situé à Limerick en Irlande, possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. L'entreprise emploie plus de 1000 personnes évoluant dans 18 pays. AMCS est un leader mondial des logiciels intégrés et de la technologie automobile pour les industries de l'environnement, du recyclage et de la gestion des ressources et offre des solutions d'optimisation au marché plus large du transport et de la logistique. AMCS aide plus de 4 000 clients dans le monde à réduire leurs coûts d'exploitation, à augmenter l'utilisation des actifs, à optimiser les marges et à améliorer le service client. Son logiciel d'entreprise et ses solutions SaaS apportent l'innovation numérique à l'économie circulaire émergente dans le monde entier.

À propos de Quentic

Quentic est l'un des principaux fournisseurs de solutions SaaS (Software as a Service) pour la gestion EHSQ et ESG. La plateforme Quentic se compose de dix modules combinables individuellement et offre aux entreprises un moyen idéal de gérer la santé et la sécurité, les risques et les audits, les incidents et les observations, les produits chimiques dangereux, le contrôle des travaux, la conformité réglementaire, les formations en ligne, les processus, la gestion environnementale et le développement durable.

La société emploie plus de 250 personnes. Son siège social, situé à Berlin, en Allemagne, s'appuie sur des filiales en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Finlande, en Suède, au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et en Italie.

