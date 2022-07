La Financière Canoe annonce que les porteurs de titres ont approuvé la proposition de fusion de fonds et le changement de cote de risque





CALGARY, Alberta, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (la « Financière Canoe ») a le plaisir d'annoncer que les porteurs de titres ont approuvé la proposition de fusion de fonds (la « fusion ») décrite dans le tableau ci-dessous. La fusion devrait être réalisée à la fermeture des bureaux vers le 8 juillet 2022.



Fonds dissous Fonds maintenu Fonds de possibilités de crédit Canoe Fonds mondial de revenu Canoe

De plus amples renseignements sur la fusion figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée extraordinaire et dans la circulaire d'information de la direction du 30 mai 2022, que l'on peut consulter sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur le site Web de la Financière Canoe, à l'adresse https://www.canoefinancial.com/fr-ca.

De plus, la cote de risque de la Catégorie portefeuille canadien petite moyenne capitalisation Canoe passera de « moyenne à élevée » à « moyenne » à compter du 30 juin 2022.

Cette modification est conforme à la méthodologie de classification du risque d'investissement du Règlement national 81-102 sur les fonds d'investissement. Elle figurera dans le prospectus simplifié et l'aperçu du fonds, qui seront déposés auprès des organismes de réglementation canadiens, dans le cadre de la revue annuelle du fonds 2022. Aucune modification n'a été apportée à l'objectif ni à la stratégie de placement du fonds.

À propos de la Financière Canoe

La Financière Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. Elle gère un actif de 12,0 milliards de dollars réparti parmi une gamme diversifiée de solutions de placement primées. Fondée en 2008, la Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés, spécialisée dans le développement du patrimoine financier des Canadiens. La Financière Canoe est très présente partout au Canada, et possède notamment des bureaux à Calgary, à Toronto et à Montréal.

Renseignements supplémentaires

Relations avec les investisseurs

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. La présente communication ne doit pas être interprétée comme une offre publique de vente ou d'achat de valeurs mobilières. Une telle offre ne peut être présentée qu'au moyen d'un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; ces documents doivent être lus attentivement avant de procéder à un placement. Ce communiqué est fourni à titre d'information seulement. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la Financière Canoe concernant des résultats ou des événements futurs. Les termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « viser », « prévoir », « potentiel », « continuer » et les autres expressions similaires servent à désigner ces renseignements prospectifs. De plus, tout énoncé concernant le rendement futur, des stratégies, des perspectives, des mesures ou des plans constitue également un énoncé prospectif. Les prévisions du marché et les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats, le rendement, les événements, les activités et les réalisations réels et ceux qui sont exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques importants, et un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes dont il est question dans les énoncés prospectifs, notamment, mais sans s'y limiter : les changements des conditions générales de l'économie et des marchés, ainsi que d'autres facteurs de risque. Même si les énoncés prospectifs sont fondés sur ce que la Financière Canoe considère comme des hypothèses raisonnables, nous ne pouvons garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date en cours, et la Financière Canoe ne s'engage nullement à les mettre à jour ou à les réviser afin de rendre compte de nouveaux événements ou circonstances.

