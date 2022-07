Aurigene Discovery Technologies Limited annonce un partenariat de découverte, développement et commercialisation de médicaments avec EQRx





La collaboration combine la plateforme de découverte de médicaments à petites molécules, d'Aurigene, et le modèle d'affaires pionnier d'EQRx, afin d'accélérer le développement de candidats-médicaments dans les domaines de l'oncologie et des maladies immuno-inflammatoires, et d'améliorer l'accès global aux médicaments innovants.

Conformément aux dispositions de l'accord de collaboration, Aurigene et EQRx collaboreront dans le cadre de la découverte, du développement préclinique et clinique, et de la commercialisation de médicaments. Aurigene conduira les initiatives liées à la découverte et au développement préclinique des médicaments, tandis qu'EQRx sera chargée du développement clinique, de la fabrication, de la commercialisation et des efforts réglementaires. Les parties partageront le financement relatif à la découverte et au développement des programmes, de même que les aspects financiers issus de la commercialisation d'éventuels candidats-médicaments.

« Cet accord avec EQRx confirme l'expertise éprouvée d'Aurigene dans la découverte et le développement préclinique de produits thérapeutiques novateurs, et fait progresser Aurigene dans la construction d'une franchise mondiale en oncologie, qui participe à la chaîne de valeur de bout en bout », a déclaré Murali Ramachandra, Ph.D., président-directeur général d'Aurigene. « Nous sommes ravis de collaborer avec EQRx, et de participer au développement et à l'offre de médicaments innovants à des prix plus abordables, pour le bénéfice des patients. »

« Nous nous réjouissons de nous associer avec Aurigene afin de développer notre portefeuille futur, et d'accélérer la découverte de produits thérapeutiques de nouvelle génération », a déclaré Carlos Garcia-Echeverria, Ph.D., responsable de la création de médicaments sur ordonnance chez EQRx. « Nos efforts combinés se concentreront sur diverses cibles thérapeutiques parmi celles présentant l'impact le plus élevé, dans le domaine de l'oncologie et des maladies immuno-inflammatoires. Compte tenu de notre mission, nous sommes convaincus que ces futurs programmes peuvent générer d'importants traitements pour les patients, et des économies significatives pour les systèmes de santé du monde entier. »

À propos d'Aurigene

Aurigene Discovery Technologies Limited est une société de biotechnologies de stade clinique, qui s'engage à fournir des produits thérapeutiques novateurs destinés au traitement du cancer et des maladies inflammatoires. La société est une filiale en pleine propriété de Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE : 500124, NSE : DRREDDY, NYSE : RDY, NSEIFSC : DRREDDY). Basée à Bangalore et Kuala Lumpur, Aurigene a développé un savoir-faire approfondi dans le domaine du cancer et des maladies inflammatoires, tout en investissant de manière continue dans ses ressources humaines et ses infrastructures, au fil des années. Travaillant depuis vingt ans aux côtés de partenaires pharmaceutiques, biotechnologiques et académiques, Aurigene a contribué à la mise au point de 16 candidats-médicaments à petites molécules et à base de peptides, qui font actuellement l'objet d'un développement clinique. Aurigene fournit également sous licence plusieurs composés novateurs de premier ordre à des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, à des fins de développement clinique global, et procède de son côté à plusieurs études cliniques de validation de concept dans le cadre de plusieurs programmes. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web d'Aurigene, à l'adresse www.aurigene.com.

