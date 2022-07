Dirk Lesko est nommé président d'Irving Shipbuilding

Le Dr Alexander Caudarella, médecin de famille bilingue spécialisé en usage de substances, sera à la tête du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS) à compter d'août 2022. Le CCDUS a été créé en 1988 par une loi du...

Cognizant a annoncé aujourd'hui avoir été choisi comme fournisseur technologique stratégique par la National Insurance Company Limited (NICL) pour accélérer et participer à la gestion de sa transformation numérique. NICL est l'une des principales...

Reprise des négociations pour : Société : Buffalo Coal Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : BUF Les titres : Oui Reprise (HE) : 12 h 45 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard...