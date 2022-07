HALEO lève 5,2 millions de dollars pour aider les gens à mieux dormir tout en aidant les organisations à réduire les coûts et les risques liés aux troubles du sommeil.





MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - HALEO, la principale clinique virtuelle de soins du sommeil en Amérique du Nord, a annoncé la clôture d'un cycle de financement de croissance de 5,2 millions de dollars canadiens afin d'accélérer sa croissance aux États-Unis et au Canada. Boréal Ventures et Anges Québec Capital ont dirigé le cycle, réalisé avec la participation d'Investissement Québec, de Desjardins Capital, de Real Ventures et du consortium MEDTEQ+ (grâce au soutien financier du Gouvernement du Canada). Des membres du réseau Anges Québec et plusieurs autres anges investisseurs importants ont également participé au financement.

HALEO utilise principalement ces fonds pour accélérer la commercialisation de ses solutions comportementales de pointe en matière de santé du sommeil. Les solutions d'HALEO s'appuient sur la thérapie cognitivo-comportementale et sur des professionnels de la santé de haut niveau utilisant une application mobile dernier cri. La solution n'a pas le seul mérite de changer la vie des gens en les aidant à retrouver un sommeil sain, elle réduit considérablement les coûts liés à l'absentéisme, à l'invalidité, à la sécurité et aux médicaments sur ordonnance assumés par l'employeur.

HALEO développe également de nouvelles solutions excitantes et innovantes, telles que les thérapies numériques, et dans des domaines cliniques mal desservis, tels que le travail à horaire atypique, les cauchemars, l'optimisation du sommeil et la gestion des médicaments pour dormir. Un exemple récent en est le lancement de sa nouvelle solution pour l'insomnie conçue pour les travailleurs à horaire atypique (SW-TCCi). HALEO a présenté ses premières données du monde réel lors de la « SLEEP 2022 », la 36e réunion annuelle de l'Associated Professional Sleep Societies (APSS), qui s'est tenue du 4 au 8 juin à Charlotte, en Caroline du Nord.

Cette solution unique aide les travailleurs qui ont du mal à dormir en raison de leur complexe horaire atypique. Parmi les participants figuraient des premiers répondants, des manufacturiers, des travailleurs de la santé de première ligne et d'autres travailleurs aux horaires atypiques. Les données préliminaires démontrent que les patients ont obtenu une réduction cliniquement significative de leurs symptômes d'insomnie, d'anxiété et de dépression en 5 semaines (après le traitement) par rapport aux résultats initiaux avant le traitement.

Cette innovation intervient dans une période où les travailleurs de la santé de première ligne et les premiers répondants sont plus recherchés que jamais. Chez ces travailleurs, une augmentation des troubles du sommeil, du stress et des troubles de santé mentale a été observée. En cette période de ralentissement de la pandémie, plusieurs voient cependant une crise financière à l'horizon, une autre circonstance qui aura une incidence sur la tranquillité d'esprit des employés, sur la qualité de leur sommeil et sur leur santé mentale. Il n'y a pas de meilleur moment pour accélérer la croissance de HALEO.

« Notre mission consiste à offrir des solutions uniques adaptées aux employeurs de moyenne et grande taille. Le sommeil de chacun est différent, tout comme les cultures organisationnelles de nos clients. HALEO personnalise le protocole de soins et évalue systématiquement l'efficacité de ses interventions auprès de chaque individu. Nous personnalisons également les outils de communication, d'engagement et d'établissement de rapports que nous utilisons avec nos entreprises clientes. Il s'agit d'une solution de qualité supérieure produisant des résultats cliniques remarquables et offrant aux organisations un rendement du capital investi exceptionnel. Le financement que nous annonçons aujourd'hui portera notre solution à un niveau inégalé en Amérique du Nord », déclare Bradley Smith, fondateur et PDG d'HALEO.

« Notre récente présence à la conférence mondiale SLEEP de l'APSS a démontré qu'il existe une forte demande pour nos services, et qu'HALEO est la seule organisation capable d'adapter efficacement un modèle de soins dans un espace où la demande est élevée, et où les ressources professionnelles sont rares », a ajouté Bradley Smith.

Kalthoum Bouacida, associé chez AQC Capital, affirme que « le marché mondial des somnifères est énorme, pourtant aucune des solutions existantes ne résout efficacement le problème du mauvais sommeil au niveau de la population. La clinique virtuelle du sommeil HALEO relève ce défi de front. Je suis vraiment ravi de voir HALEO traiter des millions de patients. »

David Charbonneau, associé directeur chez Boréal Ventures, a ajouté que « ce qui distingue HALEO, c'est la façon dont sa solution intègre l'expertise clinique professionnelle du sommeil dans une plateforme numérique. Le résultat est une expérience clinique transparente offrant un engagement élevé, une forte adhésion au traitement et des clients très satisfaits. HALEO est un type rare d'avantages pour la santé : une solution éprouvée en clinique qui a démontré sa capacité à évoluer au point de réduire de manière significative et mesurable les coûts et les risques d'une organisation. »

Tout au long de sa création et de sa croissance en tant qu'entreprise technologique québécoise, Investissement Québec a été un porte-parole stratégique, un partenaire et un investisseur dans HALEO.

Un document de questions-réponses avec plus de détails sur cette levée de fonds et la mission HALEO est disponible sur http://haleo.clinic/articles/Levee_de_fond.pdf

Pour en savoir plus sur HALEO, visitez le site : https://www.haleoclinic.com/fr

À propos de Haleo Clinique

Fondée en 2015, HALEO est une clinique virtuelle de soins du sommeil dont la mission est d'offrir un accès à des soins de qualité basés sur des solutions éprouvées cliniquement aux personnes souffrant d'insomnie ou d'autres troubles du sommeil. Ses experts cliniques offrent des traitements professionnels personnalisés soutenus par la recherche clinique et accessibles grâce à une application mobile. Les services offerts vont de l'évaluation du sommeil à la gestion des troubles du sommeil, et favorisent une amélioration de la santé et du rendement de milliers de personnes en Amérique du Nord en les aidant à surmonter leurs problèmes de sommeil.

À propos d'AQC Capital

AQC Capital gère deux fonds d'investissements en capital de risque destinés à accompagner les entreprises aux différents stades de démarrage. Ils investissent dans les équipes de tous secteurs et de toutes les régions du Québec qui s'appuient sur l'innovation pour conquérir des marchés de taille mondiale. Ils font équipe avec Anges Québec, le plus grand réseau d'investisseurs privés au pays, afin d'offrir non seulement des capitaux, mais surtout de l'accompagnement, en mettant à contribution leur expérience et leurs réseaux au profit des entrepreneurs.

À propos de Boreal Ventures

Fondé en 2021, Boreal Ventures est un fonds d'investissement dont la mission est de miser sur le génie local afin de participer à la création des fleurons technologiques de demain. La philosophie de Boreal Ventures est axée sur la transparence et le dévouement au succès des entreprises de son portefeuille. Boreal Ventures souhaite ainsi créer un écosystème « deep tech » fort, un succès à la fois. Boreal Ventures compte y arriver en agissant comme vecteur de talent et catalyseur de croissance en mettant à la disposition d'entreprises en démarrage issues du domaine des technologies un fonds d'investissement de 27 M$.

