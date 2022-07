Richelieu diffusera les résultats du 2e trimestre de 2022 le jeudi 7 juillet 2022





MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Richelieu (TSX: RCH) annoncera les résultats du deuxième trimestre clos le 31 mai 2022, le jeudi 7 juillet en matinée par voie de communiqué de presse.

Les analystes et les investisseurs sont invités à se joindre à une conférence téléphonique qui se tiendra le jeudi 7 juillet à 14h30 (heure de l'Est). Le président et chef de la direction, M. Richard Lord et le vice-président et chef de la direction financière, M. Antoine Auclair répondront aux questions des analystes et des investisseurs.

Les coordonnées d'accès à la conférence téléphonique et à sa rediffusion se trouvent sur le site richelieu.com (Investisseurs/événements).

À propos de Richelieu

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Sa clientèle compte de plus de 100 000 clients actifs, desservis par 106 centres de distribution en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements : richelieu.com

