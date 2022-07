Le Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée du Technology Innovation Institute accueille la conférence GLOBALEM à Abu Dhabi en novembre 2022





Le Technology Innovation Institute (TII), un centre de recherche mondial de premier plan et le pilier de la recherche appliquée du Conseil de recherche en technologies avancées (ATRC) d'Abou Dhabi, a annoncé aujourd'hui que son Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée (DERC) organisera la prochaine édition de GLOBALEM, une conférence définitive sur les ondes électromagnétiques de forte puissance (HPEM).

La conférence, qui se tiendra du 13 au 17 novembre au St. Regis Abu Dhabi, marque le premier événement prestigieux organisé par le DERC après le lancement de son site de tests de préqualification au parc industriel de Tawazun à Abu Dhabi dédié au domaine spécifique de la physique des hautes énergies.

Le Dr Chaouki Kasmi, chercheur en chef, Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée (DERC), offrira son expertise en tant que président général du comité d'organisation de la conférence GLOBALEM. Parmi les autres membres-experts figurent le Dr Bill Radasky, de Metatech Corporation USA, et le Dr Nicolas Mora du DERC, en tant que coprésidents du comité commun du programme technique, ainsi que le Dr Felix Vega du DERC, le Dr Lars Ole Fichte de la Helmut-Schmidt Université de Hambourg en Allemagne, et le Dr Jane Lehr, de l'Université d'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis, en tant que conseillers.

La conférence vise à mettre en lumière les défis et les opportunités actuels ainsi que ceux qui évoluent rapidement au quotidien dans le domaine important de l'électromagnétisme, et attirera en particulier l'attention d'experts de différents domaines d'expertise, tels que les technologies de l'énergie pulsée, le générateur haute tension, le rayonnement micro-ondes. Elle couvre de même la modélisation analytique et numérique, ainsi que la validation expérimentale.

De plus, tous les yeux seront rivés sur le prix du meilleur article étudiant (BSPA), les lauréats recevant un certificat et un prix en espèces de 500 dollars américains.

De même, le Prix du jeune chercheur scientifique (YSA) récompense un jeune chercheur de moins de 35 ans qui a contribué d'une manière innovante dans des domaines liés à l'électromagnétisme de haute puissance. Les chercheurs désireux de participer au concours peuvent présenter leur nomination lors du processus de soumission.

Il convient de noter que pour les deux prix, la dernière date de soumission des résumés détaillés en ligne est le 1er juillet 2022. Les confirmations d'admission et les nominations seront closes d'ici le 15 août, et le 15 septembre est la dernière date prévue pour l'examen final et la soumission des articles complets et des nominations aux prix. L'inscription anticipée est ouverte jusqu'au 30 septembre 2022.

Soulignant l'importance de la conférence pour l'écosystème TII et pour Abu Dhabi également, le Dr Kasmi a déclaré : « La conférence GLOBALEM promet de changer la donne pour la région. L'électromagnétisme de haute puissance est l'un de ces domaines importants sur lesquels nous nous concentrons aujourd'hui au DERC, compte tenu du nombre varié d'applications et de secteurs qu'il englobe - de vos générateurs, moteurs et transformateurs de tous les jours aux trains maglev, en passant par l'astronomie, les soins de santé et tout le reste. Nous nous concentrons même sur de nouvelles innovations qui peuvent traiter certains types de cancer. Être capable à réunir autant d'experts mondiaux à Abu Dhabi est sans précédent et représente une importante affaire pour TII et la région. »

Pour plus d'informations sur la conférence GLOBALEM 2022 et pour soumettre des articles scientifiques, veuillez visiter le lien électronique suivant : https://globalem2022.com/submission.php

