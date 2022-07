« The State of Automation in Finance 2022 : l'automatisation, un impératif pour la sécurité et l'acquisition des talents » : Yooz et la Chambre de Commerce de Bruxelles dévoilent les résultats de la seconde édition





Yooz et la Chambre de Commerce de Bruxelles dévoilent les résultats belges de la seconde édition de leur baromètre exclusif The State of Automation in Finance 2022 réalisée auprès de 1200 décideurs financiers et comptables à travers huit pays (France, États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Suisse, Luxembourg et Belgique).

Yooz, l'éditeur des solutions de dématérialisation et d'automatisation des processus Achats et Factures les plus avancées en mode SaaS, et son partenaire BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) reviennent sur les défis auxquels sont confrontés les départements financiers et comptables et mettent en lumière les changements intervenus depuis 2021. L'étude identifie les attentes, les craintes et la vision de ces décideurs pour 2023, notamment en termes de cybersécurité et de recrutement ainsi que l'évolution des rôles et des profils des décideurs financiers en 2022.

Alors qu'en 2021, l'accélération de la transformation digitale constituait le principal défi des entreprises afin de maintenir leurs activités, en 2022, la recherche révèle un paysage très différent en pointant sur des problématiques telles que l'augmentation des cyberattaques et la pénurie de talents.

Les responsables comptables et financiers devront développer de nouvelles compétences pour apprivoiser ce nouveau paysage. En 2021, l'étude mettait en exergue la nécessité de ne plus se limiter à la digitalisation des documents et des processus, mais de les automatiser de bout en bout pour capitaliser sur tous les bénéfices.

En 2022, l'automatisation des processus comptabilité fournisseurs est devenu un impératif indiscutable pour les départements financiers et comptables, qui doivent non seulement faire face aux risques liés aux processus manuels qui se renforcent mais aussi à de nouvelles problématiques internes : gestion et mise en place de modes de travail hybrides, amélioration de la communication au sein des équipes, acquisition et rétention des talents, et renforcement de la cybersécurité.

« L'automatisation remodèle déjà l'avenir du travail au sein des départements financiers et comptables et les nombreux gains qui y sont associés- réduction des coûts et délais de traitement, traçabilité optimale, suppression de pertes de documents... ne feront que renforcer cette tendance.' L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) sont particulièrement importants en ce moment, alors que la finance saisit les opportunités données par les initiatives de transformation numérique et la puissance de calcul pratiquement illimitée dans le cloud. Il faudra donc repenser fondamentalement les relations entre les personnes, les processus et la technologie : un vaste chantier qui ne fait que démarrer et qui va s'accélérer ! » précise Olivier Willocx, Administrateur délégué de BECI.

Retrouvez ici l'intégralité des résultats du Baromètre Mondial : the State of Automation in Finance 2022

A propos de Yooz

Yooz est la solution Cloud de dématérialisation et d'automatisation du processus Purchase-to-Pay (P2P) la plus intelligente, la plus puissante et la plus facile à utiliser. Elle apporte des bénéfices inégalés en matière de productivité, rapidité et sécurité à plus de 4 000 clients et 200 000 utilisateurs dans le monde qui traitent leurs achats et leurs factures.

Son succès s'appuie sur la combinaison unique des performances de ses technologies d'Intelligence Artificielle, de son extrême simplicité, et de sa capacité à couvrir l'ensemble du processus P2P, depuis la gestion des achats jusqu'au bon à payer des factures fournisseurs.

En savoir plus : www.getyooz.com

Suivez-nous sur LinkedIn Twitter Facebook

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 04:05 et diffusé par :