Équipement SMS fait le pont entre les technologies d'aujourd'hui et les technologies de pointe pour les camions de transport minier zéro émission de demain.





ACHESON, Alberta, 04 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Équipement SMS, un partenaire national en équipement de pointe et en solutions de soutien, a le plaisir de diffuser un communiqué de presse des principaux fabricants d'origine partenaires que sont Komatsu et Cummins, où ils s'engagent à collaborer au développement d'équipements de transport zéro émission, notamment de solutions de piles à hydrogène pour les applications de gros camions de transport minier.



« Nous nous sommes résolus à collaborer avec nos clients à des initiatives avant-gardistes de réduction des GES de leur parc de machines et nous avons développé l'infrastructure de soutien et l'expertise requises pour soutenir des solutions minières durables pour leurs activités au Canada », a déclaré Mike Brown, vice-président exécutif, Technologie et innovation. « Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires clés pour mener à bien la mise en oeuvre de technologies de réduction des gaz à effet de serre générés par les activités minières. »

L'industrie minière a longtemps été dépendante des moteurs diesel, dont l'empreinte carbone est élevée, pour alimenter les équipements miniers. Au cours de la dernière décennie, les fabricants d'origine se sont penchés sur les technologies de réduction des émissions, permettant ainsi aux entreprises de placer le développement durable et la conservation de l'environnement au premier plan de leurs activités. L'électrification et les piles à hydrogène sont deux des technologies les plus prometteuses pour le remplacement du diesel.

L'engagement pris par les fabricants d'origine partenaires en signant l'entente est une autre étape positive dans l'amélioration des solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des technologies de pointe, qu'Équipement SMS contribuera à mettre sur le marché, pavant ainsi la voie aux projets d'exploitation minière zéro émission.

« Équipement SMS possède les connaissances requises dans cette application pour procéder au déploiement de ces technologies minières intelligentes et en assurer le soutien, ainsi que pour aider les clients à comprendre les différentes exigences techniques de ces technologies. Nous aidons nos clients à faire les meilleurs choix pour leurs activités » a expliqué Dillon McKinnon, directeur des technologies minières à Équipement SMS.

Forte de plus de 100 spécialistes du soutien technique et opérationnel au Canada, notre équipe des solutions minières intelligentes aide les clients et les fabricants d'origine partenaires à adopter des technologies de pointe, de l'étape de l'élaboration de la stratégie jusqu'à celle du déploiement. Les Solutions minières intelligentes optimisent la sécurité des parcs d'équipements mobiles et améliorent leurs performances opérationnelles en surveillant l'état des équipements. Elles contribuent à réduire le coût total de propriété au moyen de programmes d'analyse d'entretien prédictif favorisant l'amélioration continue. Les experts d'Équipement SMS sont à la disposition des clients souhaitant en savoir plus sur les systèmes d'assistance par chariots, les carburants alternatifs, les systèmes de transport autonomes et les technologies numériques qui peuvent les aider à réduire leur empreinte environnementale et à respecter leurs engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour en savoir plus sur les solutions minières intelligentes proposées par Équipement SMS, visitez le site Web https://www.smsequipment.com/fr-ca/technologies-intelligentes/equipement-minier-intelligent/

Communiqué de presse original : Cummins et Komatsu vont collaborer pour faire avancer le développement de camions de transport minier à zéro émission

À propos de Cummins Inc.

Cummins Inc., un chef de file mondial en technologie de l'alimentation, est une société de secteurs d'activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et service et un large éventail de solutions d'alimentation. Les produits de l'entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l'alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l'air, les systèmes de traitement de l'air, les systèmes de production d'électricité, les systèmes de contrôle miniréseau, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à combustible.



Pour en savoir plus, visitez www.cummins.com/.

À propos de Komatsu

Komatsu développe et fournit des technologies, des équipements et des services pour les marchés de la construction, des mines, des chariots élévateurs, et des secteurs industriels et forestiers. Depuis un siècle, l'entreprise crée de la valeur pour ses clients grâce à l'innovation en matière de fabrication et de technologie, en s'associant avec d'autres pour favoriser un avenir durable où les personnes, les entreprises et la planète prospèrent ensemble.



Pour en savoir plus, visitez www.mining.komatsu.





À propos d'Équipement SMS inc.

Équipement SMS inc. est le plus grand concessionnaire Komatsu indépendant au monde, vendant, louant et fournissant un service de soutien complet pour les équipements de terrassement les plus avancés destinés aux secteurs des mines, de la construction, de la construction de routes et de la foresterie. Avec plus de 2 400 employés répartis dans plus de 42 emplacements au Canada, en Alaska et en Mongolie, nous unissons nos efforts à ceux de Komatsu, Bomag, Takeuchi, Cemen Tech, NPK, Genesis et à d'autres fabricants pour fournir des équipements de premier plan, des technologies numériques et des solutions de soutien des produits des plus évoluées.



Pour en apprendre plus, visitez www.smsequipment.com.

