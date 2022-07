SINOVAC unit ses efforts à ceux de l'équipe de recherche du Centre d'essais cliniques de l'Université de Hong Kong (HKU) et de l'hôpital Gleneagles de Hong Kong pour lancer un essai clinique portant sur un vaccin inactivé spécifique à Omicron...





SINOVAC unit ses efforts à ceux de l'équipe de recherche du Centre d'essais cliniques de l'Université de Hong Kong (HKU) et de l'hôpital Gleneagles de Hong Kong pour lancer un essai clinique portant sur un vaccin inactivé spécifique à Omicron, pour une utilisation en dose de rappel à Hong Kong, Chine

Une cérémonie de lancement s'est tenue à l'hôpital Gleneagles de Hong Kong (Gleneagles ou GHK) marquant le début d'un essai clinique visant l'évaluation de l'innocuité et de l'immunogénicité du vaccin inactivé de SINOVAC contre la COVID-19, spécifique à Omicron, utilisé comme dose de rappel chez les adultes sains, en prévision de la fourniture d'éléments de preuve scientifiques visant la future stratégie d'immunisation. Cette étude est menée par l'équipe de recherche médicale du Centre d'essais cliniques de l'Université de Hong Kong (HKU-CTC) en collaboration avec Gleneagles.

Pour cette étude sera recruté un total de 300 volontaires adultes sains âgés de 18 ans et plus, ayant reçu deux ou trois doses de vaccin inactivé ou de vaccin à ARNm contre la COVID-19.

"Nous savons que la vaccination est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les maladies infectieuses. Actuellement, le variant Omicron déferle sans répit sur l'ensemble de la planète. J'espère que l'essai clinique pourra renforcer et promouvoir efficacement la recherche vaccinale et l'administration des vaccins", déclare le professeur Ivan Hung Fan-ngai, Ru Chien et Helen Lieh, professeur en Pédagogie des sciences de santé, professeur clinique et chef du service des maladies infectieuses, et vice-doyen du Département de Médecine, Ecole de Médecine clinique, vice-doyen (Admissions), Faculté de Médecine LKS, Université de Hong Kong (HKUMed), cités lors de la cérémonie.

"En tant que l'un des sites de recherche du HKU, nous sommes heureux de prendre part à ce projet d'essai clinique et de contribuer à la poursuite de la recherche et du développement de vaccins et de stratégies d'immunisation, qui contribueront à améliorer la protection de la santé des personnes", déclare Dr Kenneth Tsang.

"Il est particulièrement important de collaborer avec le Professeur Hung, le HKU-CTC et Gleneagles pour réaliser l'essai clinique portant sur le vaccin inactivé contre la COVID-19 en dose de rappel qui permet de lutter contre la souche Omicron. Nous espérons trouver une solution pour Hong Kong et la planète, dans le cadre de la lutte contre les nouveaux virus, grâce aux résultats de cet essai", affirme Cheryl Law, directrice du développement commercial international chez SINOVAC.

SINOVAC a obtenu l'échantillon du variant Omicron début décembre 2021. Depuis, il a activement encouragé la recherche et le développement de ce vaccin inactivé contre la COVID-19 (souche spécifique Omicron). Des recherches précliniques ont démontré que ce vaccin était sûr et efficace chez les animaux. L'essai clinique d'immunisation contre la souche Omicron en dose de rappel a ensuite été approuvé par le Comité de protection des personnes (CPP) du HKU GHK le 12 avril 2022 et par le Pharmacy and Poisons Board de Hong Kong le 14 avril 2022. Ceci a permis de réaliser l'étude clinique sur le renforcement de l'immunité des personnes contre la nouvelle souche de coronavirus à Hong Kong.

A propos Sinovac Biotech Ltd.

SINOVAC Biotech Ltd. (SINOVAC) est une société biopharmaceutique de premier plan basée en Chine qui se consacre à la recherche, à l'innovation, à la fabrication et à la commercialisation de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines. Le portefeuille de produits de SINOVAC inclut des vaccins contre des maladies infectieuses émergentes telles la COVID-19, la grippe pandémique H5N1 (grippe aviaire), la grippe H1N1 (grippe porcine) et l'entérovirus 71 (EV71), ainsi que d'autres maladies infectieuses courantes telles l'hépatite virale, la grippe saisonnière, la pneumonie pneumococcique, la poliomyélite, la varicelle et les oreillons. SINOVAC explore également des opportunités sur le marché international et exporte ses vaccins à des dizaines de pays et d'organisations internationales. Pour en savoir plus à propos de SINOVAC, veuillez consulter www.sinovac.com.

A propos du Centre d'essais cliniques de l'Université de Hong Kong (HKU)

Le Centre d'essais cliniques de l'Université de Hong Kong (HKU-CTC) est une plateforme unique de gestion de la recherche clinique dont l'objectif est de faciliter la conduite professionnelle de projets de recherche clinique sous la direction de HKUMed. Depuis sa création, le HKU-CTC a déjà facilité plus d'un millier d'études cliniques sponsorisées et d'études cliniques initiées par un chercheur, en collaboration avec des sponsors et des chercheurs du monde entier.

A propos de l'hôpital Geneagles de Hong Kong

Situé à Wong Chuk Hang sur l'île de Hong Kong Sud, l'hôpital Gleneagles de Hong Kong (Gleneagles) est un établissement privé multispécialisé de 500 lits. L'hôpital possède des technologies médicales de pointe et offre tout un éventail de services cliniques couvrant plus de 35 spécialités et sous-spécialités. En qualité d'hôpital privé d'enseignement de premier ordre de Hong Kong, Gleneagles contribue également à la formation et au perfectionnement des professionnels de santé et à l'avancée de la recherche clinique. Gleneagles est une co-entreprise établie entre IHH Healthcare et NWS Holdings Limited, qui a pour partenaire clinique exclusif l'Université de Hong Kong. Pour en savoir plus à propos de hôpital Gleneagles de Hong Kong, veuillez consulter https://www.gleneagles.hk/.

