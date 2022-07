/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice/

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et violence...

Il est évident que la pandémie mondiale a grandement perturbé les niveaux de stress et d'anxiété des populations. Un nouveau rapport[1] du Fruit Juice Science Centre intitulé « Challenges of Post Pandemic Stress ? Why we all need to love our immune...