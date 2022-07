Aucnet soutient et participe au consortium TCFD, en lançant un rapport sur l'initiative TCFD en ligne





TOKYO, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Aucnet Inc. (ci-après « Aucnet »), une société de services de soutien à la distribution d'informations, a annoncé qu'elle s'engageait à respecter les recommandations émises par l'initiative Task Force on Climate-related Financial Disclosures (ci-après « TCFD » [*1]), et a rejoint le consortium TCFD (*2), composé de sociétés de soutien et d'institutions financières.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105709/202206232898/_prw_PI1fl_VUzjMVdG.jpg

Le 30 juin 2022, Aucnet a également lancé un site web dédié aux recommandations de la TCFD qui donne des informations articulées autour des quatre thèmes du cadre recommandé par la TCFD, à savoir la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, et les indicateurs et objectifs.

URL : https://www.aucnet.co.jp/en/tcfd/

Dans le cadre de sa politique de durabilité, « Circulating Valuable Goods on a Global Scale - Circulation Engine » (en français « Faire circuler des biens de valeur à l'échelle mondiale - Moteur de circulation »), Aucnet contribue à la construction d'un environnement mondial durable depuis sa création. Avec l'aide de ses partenaires du monde entier, Aucnet a construit un système de distribution circulaire qui offre des biens de valeur à des clients sur différents marchés. En participant au consortium TCFD japonais et avec le lancement du site web, Aucnet s'engage à divulguer publiquement les effets de son activité sur le changement climatique ainsi que des informations pertinentes basées sur les recommandations de la TCFD.

Les quatre thèmes traités par Aucnet dans le cadre des recommandations de la TCFD

1. Gouvernance

Le comité de durabilité, présidé par le président et directeur de l'exploitation, Shinichiro Fujisaki, travaille avec le sous-comité de gestion des risques, qui gère les risques liés à l'entreprise, et partage la responsabilité de la gestion des risques et des opportunités liées au changement climatique, de la mise en oeuvre des mesures, de la définition des indicateurs clés de performance et de l'établissement de rapports sur les progrès réalisés. Le conseil d'administration, qui est l'organe qui prend les décisions en matière de gestion, reçoit et supervise une fois par an un rapport sur les initiatives liées au changement climatique émanant du comité de durabilité.

2. Stratégie

Sur la base des recommandations de la TCFD, une analyse prédictive a été menée pour comprendre l'impact commercial des risques et opportunités liés au climat pour les filiales consolidées d'Aucnet. Dans le cadre de l'analyse prédictive, les conditions météorologiques extrêmes engendrées par le changement climatique et l'introduction de réglementations politiques par les gouvernements ont été examinées. Les risques et opportunités identifiés ont été reflétés et traités dans les stratégies d'Aucnet.

3. Gestion des risques

Pour mettre en place un système de gestion de la durabilité, un organe transversal appelé Comité de durabilité a été créé afin de traiter toutes les questions liées au changement climatique et promouvoir des réponses aux effets du changement climatique à l'échelle de l'entreprise. Plus précisément, les risques liés au changement climatique sont identifiés par le comité de durabilité en collaboration avec le sous-comité de gestion des risques. Les risques identifiés sont évalués par le sous-comité de gestion des risques, puis étudiés et approuvés par le conseil d'administration. Les risques liés au changement climatique sont donc gérés dans le cadre du processus de gestion des risques à l'échelle de l'entreprise.

4. Indicateurs et objectifs

Le 29 juin 2021, Aucnet a établi une politique de durabilité et la « valeur de circulation brute » (ci-après : GCV, pour Gross Circulation Value) est devenu un indicateur à utiliser pour des actions spécifiques dans le futur. Établie à l'origine comme un indicateur de la valeur totale en circulation des biens échangés et circulant sur les marchés où Aucnet opère, la définition de cet indicateur a été récemment révisée pour en faire un indicateur de gestion des risques et des opportunités liées au climat. Il est actuellement défini comme un indicateur qui montre l'impact des activités commerciales d'Aucnet sur l'économie et l'environnement en termes monétaires. Tandis que l'ancienne approche de l'impact économique n'a pas changé, l'impact environnemental est calculé en convertissant en termes monétaires les « réductions d'émissions de gaz à effet de serre de la distribution de biens usagés et du commerce en ligne » et les « émissions de gaz à effet de serre d'Aucnet ».

Au fur et à mesure que l'indicateur GCV augmente, Aucnet s'oriente vers une diminution du nombre de biens jetés et une diminution du nombre de nouveaux biens créés. En 2020, l'indicateur GCV s'élevait à 428,8 milliards de yens. Il s'agit de l'un des principaux indicateurs de gestion dédiés au plan de gestion à moyen terme d'Aucnet, qui vise à atteindre un GCV de 1 000 milliards de yens d'ici 2025.

Remarques :

(*1) Initiative internationale établie par le Conseil de stabilité financière (CSF) en 2015 en réponse au G20 pour encourager les entreprises à divulguer des informations concernant la « gouvernance », la « stratégie », la « gestion des risques » et les « indicateurs et objectifs », ainsi que les implications financières des pertes et des avantages que le changement climatique présente pour leurs activités. Site officiel de la TCFD : https://www.fsb-tcfd.org/

(*2) Forum créé en 2019 pour discuter des initiatives visant à aider les institutions financières et autres à prendre des décisions d'investissement appropriées. Les initiatives sont promues par des entreprises, des institutions financières et d'autres entités qui coopèrent pour la réalisation des recommandations de la TCFD. Site Web du consortium TCFD japonais : https://tcfd-consortium.jp

Profil de l'entreprise Aucnet

Nom de l'entreprise : Aucnet Inc.

Siège social : Aoyama OM Square, Kita-Aoyama 2-chome 5-8, Minato-ku, Tokyo (107-8349)

Représentants : Kiyotaka Fujisaki, président du conseil d'administration et président-directeur général ; Shinichiro Fujisaki, président et directeur d'exploitation

Date de création : 29 juin 1985

Capital : 1 806 millions de yens (au 31 décembre 2021)

Chiffre d'affaires net consolidé : 36 710 millions de yens (au 31 décembre 2021)

Nombre d'employés (consolidé) : 858 (au 31 décembre 2021)

Description de l'activité : Activité de services de soutien à la distribution d'informations, y compris l'organisation et l'exploitation de ventes aux enchères en ligne

Cotation : TSE Prime (Code du commerce : 3964)

URL : https://www.aucnet.co.jp/en/

