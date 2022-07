100e Journée internationale des coopératives : Sauver des vies et construire un monde meilleur





QUÉBEC, le 2 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les coopératives de paramédics du Québec soulignent la 100e Journée internationale des coopératives, qui a pour thème « Les coopératives construisent un monde meilleur ».

Les coopératives de paramédics constituent un important prestataire de soins préhospitaliers d'urgence au Québec, avec plus de 200 000 transports totalisant près de 38 % de l'ensemble des services fournis au Québec. Elles emploient plus de 1 750 personnes au service de plus de 3 millions de Québécoises et Québécois.

« Les coopératives de paramédics placent résolument l'humain au coeur de leurs préoccupations et leur seule priorité est de fournir des services de qualité pour sauver des vies au quotidien. Grâce à l'engagement sans faille de leurs membres travailleurs, elles font la démonstration que la coopération est un modèle durable, innovant, et adapté pour répondre aux défis du réseau de la santé », explique Philip Girouard, président de la Fédération des coopératives des paramédics du Québec (FCPQ).

En plus d'offrir un service essentiel, les paramédics membres des coopératives s'impliquent dans la communauté. Ils ont prêté main-forte au réseau de la santé durant toute la crise sanitaire et sont également à l'avant-garde pour développer des services innovants et porter des projets pilotes, tels que la paramédecine communautaire et les soins avancés. Ces innovations sont des solutions concrètes et prometteuses à certains enjeux d'accès aux soins de santé et sont d'ailleurs mises de l'avant dans le récent plan santé du gouvernement du Québec.

Outre cette contribution inestimable à la santé des Québécoises et Québécois, les coopératives de paramédics créent de la richesse et ont un impact significatif sur le développement économique régional. Selon une étude produite par une firme indépendante, l'apport de ces entreprises au PIB du Québec s'élève en moyenne chaque année à 122,4 M$ en valeur ajoutée, de façon directe ou indirecte.

En cette 100e Journée internationale des coopératives, soulignons la modernité des coopératives, propriétés collectives des travailleurs, qui gagnent à être connues et qui contribuent certainement à construire un monde meilleur.

