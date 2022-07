TUMI conclut un partenariat officiel avec Tottenham Hotspur





TUMI soutiendra le club de football lors de sa tournée de pré-saison en Corée le mois prochain

NEW YORK, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le Tottenham Hotspur Football Club et TUMI ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat désignant TUMI comme partenaire officiel de la tournée de pré-saison du Club en Corée en juillet prochain. Dans le cadre de ce partenariat, TUMI équipera l'équipe et la délégation du club de ses bagages de voyage et autres accessoires.

TUMI, la marque internationale de bagages et d'accessoires de voyage, est spécialisée dans les produits de haute qualité artisanale, durables et résistants. Chaque membre de Tottenham Hotspur recevra des produits TUMI personnalisés pour faciliter son voyage, avec une variété d'équipements, notamment le sac à dos Alpha Bravo Search et la valise à 4 roulettes extensible 19 Degree Extended Trip, tous deux composés de matériaux recyclés.

Le Soulier d'or de Tottenham Hotspur, Son Heung-min, est déjà un ambassadeur de la marque TUMI. En tant que partenaire officiel de Tottenham Hotspur, TUMI étend sa relation avec Son et lui offre l'occasion de soutenir ses co-équipiers. S'exprimant sur le nouveau partenariat de son club avec TUMI, Son a déclaré : « Je suis très heureux que mon partenariat avec TUMI s'étende à mon club cet été pour notre tournée. Je suis ravi que mes coéquipiers me rejoignent dans mon pays natal. Ils arriveront avec style grâce à TUMI. »

« Nous nous engageons à perfectionner tous les voyages et nous sommes depuis longtemps inspirés par le dévouement inébranlable de Son pour être le meilleur possible, à la fois pour son équipe et pour représenter son pays natal. Nous ne pourrions pas être plus ravis d'étendre notre partenariat pour soutenir toute son équipe dans ce voyage mémorable et nous sommes impatients de les accueillir en Corée », a déclaré Jay Jeong, responsable de marque de TUMI Korea.

Pour célébrer ce partenariat, TUMI Corée lancera une initiative spéciale en magasin et sur TUMI.CO.KR ; rendez-vous en ligne pour en savoir plus.

Todd Kline, directeur commercial du Tottenham Hotspur, a ajouté : « Nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat avec TUMI. Le club et TUMI partagent les mêmes normes intransigeantes et la même détermination à atteindre l'excellence ; nous savons que nos athlètes et notre délégation mènent un style de vie actif et sont constamment en déplacement, transportant souvent leurs biens les plus précieux avec eux. Nous voulions équiper l'équipe avec des produits de voyage et des accessoires de haute qualité, leur offrant style et fonctionnalité, afin qu'ils puissent continuer à performer au plus haut niveau. »

Dans la lignée des récentes initiatives sportives de l'entreprise, le partenariat avec Tottenham Hotspur est le deuxième du genre où TUMI servira de partenaire officiel. En 2019, TUMI a annoncé un partenariat pluriannuel avec l'équipe McLaren Racing Team de F1, en tant que partenaire officiel des bagages de l'équipe.

TUMI est vendu en magasin et en ligne sur TUMI.COM. Rendez-vous sur le site pour des informations supplémentaires sur les partenariats, les collections capsules, l'excellence de ces designs et plus encore.

La tournée de pré-saison du Tottenham Hotspur en Corée du Sud comprend deux matchs de la série Coupang Play. Tout d'abord contre la Team K League au stade de la Coupe du monde de Séoul le 13 juillet, puis contre le Sevilla FC au stade de la Coupe du monde de Suwon le 16 juillet 2022. Les deux matchs sont déjà complets.

À propos de TUMI?

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie lors des déplacements. En alliant une fonctionnalité irréprochable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à faciliter vos voyages en vous accompagnant lors de vos déplacements pour assouvir vos passions. La marque est vendue dans plus de 75 pays avec environ 2 000 points de vente.?

Pour plus d'informations, rendez-vous sur TUMI.COM

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851980/Tottenham_Horizontal_Son.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851851/Tumi_Combo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 juillet 2022 à 16:55 et diffusé par :