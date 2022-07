NelsonHall met en lumière le pouvoir des services de portage salarial mondial fournis par Mercans





« Nous sommes ravis que NelsonHall, l'entreprise leader mondiale d'analyses, ait reconnu Mercans comme étant l'un des fournisseurs mondiaux de portage salarial axé sur la technologie connaissant la croissance la plus rapide. En fait, le rapport d'analyse de NelsonHall témoigne du succès de notre gamme de portage salarial et montre que notre technologie propriétaire, combinée avec la présence locale de Mercans dans 160 pays, crée de la valeur pour nos clients et leurs employés », a déclaré Tatjana Domovits, PDG du groupe Mercans.

Le modèle de prestation des services de portage salarial mondial adopté par Mercans est unique dans le secteur et il mise sur l'excellence de l'expérience client et employé grâce à la numérisation, à l'assistance centrée sur l'employé et à l'expertise locale. En effet, Mercans a investi de manière significative dans le développement de HR Blizztm, un logiciel propriétaire de paiement mondial, qui couvre 160 pays et qui s'intègre avec les principales solutions HCM, notamment Workday, UKG, Ceridian Dayforce, SuccessFactors et Darwinbox. Mercans a également mis en place une infrastructure de prestation de services native composée de bureaux locaux et d'experts du monde entier.

«Les services de portage salarial mondial fournis par Mercans possèdent une qualité exceptionnelle se basant sur un modèle de prestation de services non agrégateur et sur l'utilisation de la technologie. Nous n'utilisons jamais de sous-traitants, d'ICP ou de solutions logicielles tierces. De plus, les experts à Mercans soutiennent constamment nos clients et leurs employés dont les données ne quittent jamais l'infrastructure informatique de Mercans grâce à ses protocoles de sécurité des données de niveau militaire », a ajouté Salman Saeed, Directeur des services de portage salarial mondial à Mercans.

Au-delà des services de portage salarial international, Mercans est le seul fournisseur dans ce secteur à proposer la gamme complète de solutions de paiement international sur une seule plateforme. En fait, les clients ont toute la flexibilité d'utiliser le SaaS de paie mondiale de Mercans, la paie gérée ou les services de portage sur la même plateforme, sans avoir à gérer plusieurs fournisseurs et systèmes.

À propos de Mercans

Mercans est un leader mondial dans le domaine de la technologie de paiement et des services de portage salarial. La plateforme mondiale révolutionnaire de paiement de Mercans, HR Blizztm, permet aux PME et aux grandes entreprises de gérer la paie dans 160 pays. Avec 20 ans d'expertise mondiale en matière de paie, Mercans fournit la gamme complète de services RH via une plateforme mondiale unique et sécurisée.

