Négociations dans le secteur du préhospitalier - Les paramédics membres de la FPHQ seront en grève générale illimitée le1er juillet 2022

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 1er juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) désire informer la population d'une grève générale illimitée de ses paramédics membres. Cette grève sera déclenchée le 1er juillet 2022 à 00 :01. Cette grève touchera nos 40 accréditations de paramédics :

FP Haute Côte-Nord FP Plessisville FP Baie-Trinité FP Portneuf FPEstran FP Saint-Alexandre (Kamouraska) FP Grand-Gaspé FP Saint-Sylvestre FP Haute Gaspésie FP Sainte-Marie-de-Beauce FP Lotbinière FP Vieille Capitale FP Mitis-Rimouski-Neigette FP Joliette / St-Jean-de-Matha FP Mont-Tremblant FP Bas-St-Laurent FP Rocher Percé FP Laurentides-Lanaudière FP Bas-St-François FP Thetford-Disraeli FP Berthierville FP Coop Grand-Portage FP Drummondville FP Coop Outaouais FP Louiseville FP La Pocatière FP Rawdon FP Matane FP Beaupré FP Mont-Laurier FP Bellechasse FP S.A.B. FP Bellechasse-Nord FP Sacré-Coeur FP Lévis FP Saint-Gabriel-de-Brandon FP Lyster FP Saint-Tite FP Manseau FP Sainte-Agathe-des-Monts

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) est le plus important syndicat indépendant du préhospitalier et représente uniquement des salariés du réseau préhospitalier, soit près de 2 500 membres.

Les membres de la FPHQ veulent recevoir les mêmes conditions salariales que le réseau de la Santé étant donné leur apport grandissant. Notamment en ce qui concerne le régime de retraite, nos membres doivent pouvoir se retirer à 58 ans ou après 35 années de services sans pénalités. De plus, considérant que les salariés ont été grandement sollicités par le ministère de la Santé et des Services Sociaux lors de la pandémie et que ce dernier veut les voir contribuer à son réseau de la santé de façon permanente, il est grand temps que les paramédics soient reconnus à leur juste valeur par le gouvernement. Entre autre par une majoration de l'échelle salariale équivalente aux autres professions d'urgence, tel les policiers, pompiers et infirmières est de mise ainsi que des primes identiques au RSSS.

«?Nous irons jusqu'au bout de nos demandes un point c'est tout ! Nous tiendrons la grève le temps qu'il faudra et sommes prêts à augmenter la pression. La reconnaissance de notre profession, c'est maintenant! », a affirmé Daniel Chouinard, président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec.

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec réunit près de 2 500 travailleurs du domaine du préhospitalier, répartis sur l'ensemble du territoire québécois par le biais de 47 fraternités. Ses membres sont des paramédics, des répartiteurs médicaux d'urgence et du personnel de soutien et de bureau.

