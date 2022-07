Stimuler la moelle épinière améliore les fonctions de la main et du bras





ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), la société de technologie médicale qui conçoit des thérapies innovantes pour restaurer la mobilité, l'autonomie et la santé des personnes atteintes de lésions médullaires, annonce aujourd'hui la publication d'un article de Nature Neuroscience montrant le potentiel de la thérapie ARCIM d'ONWARD de restaurer les mouvements et les fonctions des mains et des bras après une lésion de la moelle épinière.

Pour toute personne atteinte d'une lésion de la moelle épinière cervicale, retrouver l'usage de ses mains et de ses bras est la première des priorités. Même léger, un déficit fonctionnel de la main et du bras signifie une réduction considérable de l'autonomie et de la qualité de vie. À ce jour, développer de nouvelles thérapies de restauration des fonctions de la main et du bras reste un défi car il s'agit de mouvements complexes et multidimensionnels. Les chercheurs auteurs de la publication de Nature Neuroscience ont étudié un moyen potentiellement plus efficace d'améliorer le contrôle moteur des membres supérieurs après une lésion de la moelle épinière, à savoir un système implantable de neurostimulation qui module la région de la moelle épinière impliquée dans le contrôle des fonctions de la main et du bras. Ces données précliniques montrent qu'une stimulation électrique ciblant précisément les segments pertinents de la moelle épinière améliore l'activation et la force musculaires ainsi que l'efficacité des mouvements de la main et du bras.

«Nous allons lancer notre thérapie transcutanée ARCEX de restauration des fonctions de la main et du bras en 2023, a déclaré Dave Marver, PDG d'ONWARD. Les données de cette publication de Nature Neuroscience suggèrent que la thérapie implantée ARCIM pourrait également aider les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière à retrouver l'usage de leurs bras et de leurs mains. En effet, la grande précision et la disponibilité 24h/24 et 7j/7 de la thérapie implantée ARCIM pourraient apporter un soutien significatif pour les activités de la vie quotidienne.»

«De petites améliorations des fonctions de la main et du bras offrent de grands avantages en termes d'autonomie et de qualité de vie. Les approches actuelles, telles que la stimulation électrique fonctionnelle, provoquent de la fatigue et ne parviennent pas à soutenir les mouvements tridimensionnels indispensables aux activités de la vie quotidienne, a déclaré Grégoire Courtine, professeur à l'EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) et co-auteur de l'article de Nature Neuroscience. Nous sommes impatients d'étudier cette approche chez l'homme au cours des prochains mois et de travailler avec ONWARD aux fins d'une éventuelle commercialisation de cette thérapie cruciale.»

En vertu de ses accords de propriété intellectuelle avec l'EPFL, ONWARD a le droit de développer et de commercialiser la thérapie de stimulation de la moelle épinière cervicale pour améliorer les fonctions de la main et du bras chez les personnes atteintes de lésions médullaires.

La publication de Nature Neuroscience présente les recherches précliniques réalisées par des neuroscientifiques de l' EPFL, de l'Université de Fribourg et de l'Université de Pittsburgh. L'initiative de recherche a été parrainée par la Fondation Wyss , ONWARD, la Fondation Bertarelli, le Fonds national suisse de la recherche scientifique et le programme Horizon 2020 de l'Union européenne..

À propos d'ONWARD

ONWARD est une société de technologie médicale qui conçoit des thérapies innovantes visant à restaurer le mouvement, l'autonomie et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Les travaux d'ONWARD s'appuient sur une dizaine d'années de recherches scientifiques fondamentales et précliniques menées dans les meilleurs laboratoires de neurosciences du monde. La thérapie ARC d'ONWARD, qui peut être administrée selon une méthode implantable (ARCIM) ou externe (ARCEX), consiste à stimuler la moelle épinière de manière ciblée et programmée afin de restaurer le mouvement et d'autres fonctions chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de la vie. Trois Breakthrough Device Designations (désignation de dispositif révolutionnaire) portant à la fois sur ARCIM et ARCEX. Le premier essai pivot de la FDA de la Société, intitulé Up-LIFT et qui impliquait 65 sujets à travers le monde, s'est achevé en décembre 2021. La Société a procédé à sa première utilisation chez l'homme de son neurostimulateur ARCIM en mai 2022.

Le siège d'ONWARD est situé au High Tech Campus à Eindhoven (Pays-Bas). La Société possède un bureau à Lausanne (Suisse) et dispose d'une présence américaine croissante à Boston, Massachusetts (États-Unis). Pour plus d'informations sur la Société, visiter le site ONWD.com. Pour consulter notre agenda financier 2022, visiter le site IR.ONWD.com.

