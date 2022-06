Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival La Noce





QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 59?500 $ au Festival La Noce, qui se déroulera jusqu'au 2 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 34?500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 25?000 $ en vertu du programme d'aide à la diffusion en variétés, volet 1 (aide aux événements nationaux et internationaux).

Citations :

«?Année après année, les festivals et les événements créent des expériences uniques et mémorables qui font du Québec une destination touristique attractive. Je me réjouis que notre gouvernement participe au succès du Festival La Noce, un événement qui permet de passer de bons moments avec ses proches dans une ambiance festive et éclatée, tout en contribuant au rayonnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la région pour l'explorer et apprécier l'accueil chaleureux de sa population.?»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

«?Cette année, ce festival d'art et de musique souligne ses noces de cire et nous propose pour cette occasion une programmation où s'unissent dans une célébration mémorable les artistes et le public. Cet événement déjanté met de l'avant quelques-uns des plus grands talents musicaux québécois. Je me réjouis de l'investissement de notre gouvernement dans cette fête unique et j'invite avec beaucoup d'enthousiasme les Québécoises et les Québécois à venir y prendre part.?»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?Je suis fière de souligner les noces de cire du Festival La Noce, un événement qui contribue grandement à diversifier l'offre touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il dynamise l'économie locale tout en faisant briller le talent d'artistes de chez nous. Je félicite les organisateurs qui, encore une fois, ont travaillé de main de maître afin de présenter un rendez-vous musical de haute qualité. À toutes et à tous, je souhaite un bon festival!?»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

