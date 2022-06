Wejo et Ford s'appuieront sur les données des véhicules connectés dans toute l'Europe pour permettre des offres assurantielles exhaustives





Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO), un chef de file mondial des solutions nuagiques et logicielles de mobilité intelligente pour les données des véhicules connectés, électriques et autonomes, annonce aujourd'hui une collaboration avec Ford Motor Company en Europe qui donne à Wejo un accès aux données personnalisées de véhicules connectés de Ford sur tout le continent. Cette collaboration assure la fourniture de données et perspectives aux assureurs qui appliquent une veille de l'utilisation pour élaborer leurs polices d'assurance. Les assureurs peuvent à leur tour s'appuyer sur ces données pour mieux comprendre les comportements de conduite et optimiser les efficiences, notamment en matière de lutte contre la fraude.

"La mise à disposition de perspectives exploitables aux assureurs illustre comment Wejo entre sur des marchés supplémentaires et démontre de nouveaux cas d'utilisation permettant aux fabricants d'équipements et aux assureurs de monétiser positivement les données des véhicules connectés", déclare Richard Barlow, fondateur et PDG de Wejo. "Nous continuerons de travailler avec des partenaires comme Ford et des fabricants d'équipements automobiles pour aller au-delà de l'assurance et identifier tous les cas d'utilisation des données des véhicules connectés."

Dans le cadre de cette collaboration, Wejo s'appuie sur le processus de consentement des données de Ford via lequel les assureurs obtiennent le consentement de leurs clients pour accéder aux données personnalisées du véhicule, comme sa localisation, sa vitesse et son kilométrage. Une fois obtenues, ces données sont ensuite renvoyées à Ford via Wejo pour être analysées. Les données des véhicules connectés sont ensuite transmises à l'assureur pour élaborer des polices d'assurance automobile basées sur l'utilisation (conduite prudente, faible kilométrage) qui soient attrayantes pour le client.

Graeme Stevens, responsable, Third Party Enablement, Ford Europe: "Chez Ford, nous croyons au potentiel des données des véhicules connectés. Grâce aux perspectives que nos véhicules et nos clients peuvent nous donner, avec leur consentement absolu, nous sommes en mesure de mieux comprendre les comportements de conduite et donc de rendre l'expérience assurantielle beaucoup plus personnalisée et financièrement attrayante pour nos clients. Nous voulons continuer à démontrer que la connectivité peut nous aider à améliorer l'expérience de conduite dans toute l'Europe."

Le partenariat porte sur des ensembles de données précis spécifiquement créés pour les assurances en Europe. Ces ensembles de données, couplés aux vastes capacités et à l'expérience approfondie de Wejo dans l'interprétation de données historiques et en temps réel de véhicules connectés, avec plus de 76,7 milliards de trajets issus d'environ 13 millions de véhicules connectés, offrent l'opportunité de générer une compréhension éclairée, tout en renforçant la promesse de l'utilisation positive des données.

"Wejo se démarque des autres fournisseurs de données grâce à une compréhension beaucoup plus vaste de comment, où et quand les données des véhicules connectés peuvent être utilisées dans de multiples secteurs d'activité", déclare Matt Bialuk, vice-président principal, Dealer and Insurance Solutions, Wejo. "Notre expérience du suivi du trafic en temps réel, du traitement périphérique et des mouvements des véhicules nous permet d'avoir une vue d'ensemble pour aider les organisations à découvrir la valeur qu'elles peuvent générer en puisant dans les données des véhicules connectés."

