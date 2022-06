Gotion High-Tech a l'intention d'investir dans une base de production en Europe d'une capacité de production annuelle de 18 GWh





La base de Göttingen de Gotion High-Tech Co Ltd. (« Gotion High-tech ») devrait atteindre l'objectif d'une capacité de production annuelle de 6 GWh et 12 GWh en deux phases respectivement, permettant ainsi la production de la batterie de Gotion en Europe .

GenDome, la première marque de stockage d'énergie portable destinée aux marchés d'outre-mer, a été lancée sur la base de Göttingen, et il est prévu qu'elle soit produite localement à Göttingen.

GÖTTINGEN, Allemagne, 30 juin 2022 /CNW/ - Le 27 juin, Gotion High-Tech a organisé le 5e Forum économique des énergies nouvelles et la cérémonie d'ouverture de Gotio Allemagne sur son site de Göttingen. Il est à noter que la base de Göttingen, en tant que première base de production de batteries et d'opérations commerciales de Gotion en Europe, devrait commencer la transformation d'ici la fin de cette année. Le président Li Zhen a déclaré que Gotion combinait parfaitement la technologie avancée de la Chine en matière de batteries avec l'ingénierie de processus avancée de l'Allemagne, permettant ainsi la production de la batterie de Gotion en Europe. Lors de la cérémonie, Gotion High-Tech a également lancé GenDome, son premier produit de stockage d'énergie portable pour les marchés d'outre-mer, et Gendock 3000, son premier produit de stockage d'énergie portable mobile.

Wu Ken, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine en Allemagne, Stephan Weil, premier ministre de Basse-Saxe, Allemagne, Petra Broistedt, maire de Göttingen, Luo Yunfeng, maire du gouvernement populaire municipal de Hefei, et Li Zhen, président de Gotion High-Tech, ont participé et assisté à la cérémonie.

La transformation de la base de Göttingen, dont la capacité de production annuelle est de 6 GWh dans la première phase, devrait commencer d'ici la fin de l'année.

Il est à noter que la base de Göttingen couvre une superficie d'environ 174 000 m² et dispose d'une surface brute de plancher existante d'environ 40 000 m². Selon le plan, le projet sera construit en deux phases, à savoir l'usine sur site industriel et l'usine sur site vert, avec un objectif de production annuelle de 6 GWh et 12 GWh, respectivement. La première phase de la transformation de l'usine sur friche industrielle devrait être officiellement lancée fin 2022, et la première ligne de production d'une capacité annuelle de 3,5 GWh sera officiellement mise en service en septembre 2023. L'objectif de capacité de production annuelle de 18 GWh devrait être atteint après la mise en service complète des installations existantes et nouvelles de la base

Le Dr Ahmet Toptas, directeur de l'usine de Göttingen de Gotion Allemagne, a présenté la situation comme suit : la base de Göttingen sera orientée vers les produits, avec pour objectif ultime d'atteindre la neutralité carbone, et constituera une équipe locale de recherche et développement de produits en Europe.

En tenant compte du développement et de l'orientation technologique du marché des nouvelles énergies en Europe, la base va rechercher et développer des produits de batteries pour les nouvelles énergies qui répondent aux besoins du marché européen local, et produire des batteries d'autobus, des batteries automobiles, des batteries de stockage d'énergie, des batteries de charge mobiles et d'autres séries de produits. À l'avenir, elle entend couvrir des clients dans les secteurs du stockage de l'énergie, des véhicules commerciaux et des véhicules de tourisme. « Grâce à la technologie avancée des cellules de batterie au phosphate de fer lithié de Gotion High-Tech, associée à des employés allemands expérimentés, à un contrôle de qualité strict et à des exigences de qualité élevées en Europe, nous avons l'intention de couvrir les clients des secteurs du stockage de l'énergie, des véhicules commerciaux et des véhicules de tourisme à l'avenir, de manière à répondre à la demande du marché des nouvelles énergies en Europe et à aider Gotion High-Tech à accélérer l'expansion des marchés étrangers. »

Le premier produit de stockage d'énergie portable destiné aux marchés étrangers sera fabriqué localement à Göttingen.

Après avoir lancé la batterie semi-solide et la première pile de charge intelligente pour le stockage d'énergie mobile en mai, Gotion High-Tech n'a cessé de lancer de nouveaux produits de batterie. Lors de la cérémonie d'ouverture, la base de Göttingen a présenté le GenDome, le premier produit de stockage d'énergie portable destiné aux marchés d'outre-mer, et le Gendock 3000, le premier produit de stockage d'énergie mobile portable de grande capacité, qui peut convertir l'énergie solaire et l'énergie éolienne en électricité; il aide non seulement les clients à gérer l'utilisation de l'énergie domestique et à répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs domestiques et extérieurs, mais répond également à 99 % des besoins en énergie des clients et réduit efficacement les factures d'énergie. Le produit de stockage d'énergie domestique comprend trois modèles différents, qui sont développés et fabriqués par l'équipe commerciale internationale de Gotion High-Tech. À l'avenir, il visera principalement le marché européen. Dans une phase ultérieure, le produit sera fabriqué localement sur le site de Göttingen.

Le jour de la cérémonie d'ouverture, le 5e Forum économique des énergies nouvelles, organisé conjointement par Gotion High-Tech, le Comité des 100, l'Université technique de Braunschweig, Göttingen mbH (« GWG »), Die Chinesische Handelskammer in Deutschland (« CHKD ») et l'École d'automobile de l'Université de Tongji, s'est tenu avec succès sur la base de Göttingen. Le forum s'est concentré sur des sujets tels que les relations économiques entre la Chine et l'Europe, la révolution énergétique, la transition vers une économie à faible émission de carbone et le nouveau marché de l'énergie. Des cadres supérieurs de nombreuses entreprises célèbres du secteur des nouvelles énergies, des professeurs d'université, des universitaires et des responsables économiques et politiques concernés ont participé au forum.

Li Zhen, président de Gotion High-Tech, a déclaré « Grâce à la technologie chinoise et au génie des procédés allemands, nous parvenons à produire la batterie de Gotion en Europe ». »

Li Chen, président des affaires internationales de Gotion High-Tech, a présenté dans le discours de clôture Gotion High-Tech comme étant une entreprise mondiale qui fournit des solutions énergétiques pour les fournisseurs, les clients et d'autres partenaires dans le pays et à l'étranger. « Nous ne nous concentrons pas seulement sur le développement et la promotion des produits de batteries de nouvelles énergies, mais nous nous efforçons également de développer en même temps les activités de ToC. »

Selon Li Chen, depuis mai 2022, Gotion High-tech a successivement lancé sa première pile de recharge intelligente E-PLUS pour les consommateurs ordinaires et le produit de stockage d'énergie portable Gendome pour le marché étranger. En 2025, la capacité de production globale de Gotion High-Tech devrait atteindre 300 GWh, dont 100 GWh à l'étranger.

Li Zhen, président de Gotion High-Tech, a déclaré dans son discours qu'aujourd'hui nous avons commencé la recherche et le développement d'applications et la fabrication de produits de Gotion Battery en Allemagne et en Europe. La base de Gotion à Göttingen va progressivement passer de la production de pièces automobiles des années précédentes à la fabrication de produits d'application de batteries, ce qui est un processus difficile mais prometteur. Dans ce processus, nous devons protéger la culture d'entreprise existante, participer de manière proactive au développement de Göttingen et accélérer le rythme de la transformation des produits. « Nous combinerons la technologie avancée de la Chine en matière de batteries avec l'ingénierie de processus avancée de l'Allemagne pour créer des produits plus excellents et contribuer à la société, de manière à promouvoir le progrès et le développement de l'industrie des nouvelles énergies. »

*à titre de référence seulement

SOURCE Gotion High-Tech

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 10:13 et diffusé par :