Quorum Software annonce un partenariat de planification et économique de nouvelle génération avec Schlumberger





Quorum Software (Quorum), un leader mondial des logiciels dédié à l'industrie de l'énergie, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Schlumberger pour intégrer ensemble la solution Planning Space leader du secteur de Quorum, une offre pour la planification des activités et de l'économie du pétrole, avec la solution de planification du développement sur le terrain FDPlan, qui est permise grâce à l'environnement cognitif E&P DELFI. La solution intégrée sera proposée directement par Schlumberger avec Planning Space, elle constituera son moteur pour l'économie du pétrole.

Dans le cadre de l'accord, Quorum fera également l'acquisition du logiciel de planification, de gestion du risque et des réserves Merak de Schlumberger.

« Quorum et Schlumberger ont développé des relations durables avec nos clients et partenaires au cours des dernières décennies passées à servir l'industrie de l'énergie », a déclaré Gene Austin, chef de la direction de Quorum. « La mise en commun de nos solutions de planification et économiques leaders sur le marché permet aux clients à travers le monde d'accéder à l'écosystème technologique le plus complet du secteur, soutenu par notre équipe de spécialistes en énergie. »

« Le partenariat entre Quorum et Schlumberger permettra à nos clients d'effectuer une intégration sans heurt des données et flux de travaux inter-domaines, afin d'accélérer le processus de prise de décision aux niveaux de la planification, des opérations et de la salle du conseil », a expliqué Trygve Randen, directeur du département Digital Subsurface Solutions chez Schlumberger. « En intégrant l'environnement et les flux de travaux de domaine DELFI avec les solutions de planification commerciale de Quorum, nous permettons une première dans l'industrie : une expérience véritablement intégrée qui connecte toutes les fonctions dans l'organisation. »

L'accord prenant effet immédiatement, Quorum et Schlumberger sont déjà activement engagées avec plusieurs grandes entreprises énergétiques pour améliorer leur performance et leur rentabilité grâce à une meilleure planification commerciale dans toute leur organisation.

À propos de Quorum Software

Quorum Software est l'un des plus importants fournisseurs de logiciels pour l'industrie de l'énergie au monde, desservant plus de 1 800 clients dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie dans 55 pays. Les solutions de Quorum favorisent la croissance et la rentabilité des entreprises d'énergie en reliant les individus, les flux de travaux et les systèmes aux données prêtes à servir pour la prise de décision. Il y a vingt ans, nous avons fourni le premier logiciel du secteur pour les comptables des usines de gaz et, aujourd'hui, nos solutions permettent de rationaliser les activités commerciales avec des normes et intégrations de données à la pointe de l'industrie. Le secteur mondial de l'énergie fait confiance aux experts et applications de Quorum pour réussir la transition énergétique tout en créant de la valeur aujourd'hui comme pour l'avenir. Pour plus d'informations, visitez quorumsoftware.com.

