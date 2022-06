Le partenariat stratégique entre Hy Stor Energy et un port clé de la côte du Golfe du Mexique devient le premier à fournir un accès à l'hydrogène renouvelable pour la fabrication, les applications industrielles, les activités portuaires et le...





Hy Stor Energy LP (Hy Stor Energy), une entreprise pionnière dans la production d'hydrogène vert renouvelable et le stockage d'énergie à grande échelle dans le Mississippi, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec la Hancock County Port and Harbor Commission (HCPHC) pour fournir de l'hydrogène sans carbone ni méthane au parc industriel de Port Bienville et à l'aéroport international de Stennis, accélérant ainsi le processus de décarbonation sur terre, dans l'air, dans la mer et dans l'espace. Grâce à ce partenariat, Port Bienville sera le premier port de la région du Golfe du Mexique à intégrer dans ses activités l'hydrogène renouvelable comme carburant. Durant la première phase du partenariat, le centre d'hydrogène devrait produire environ 350 tonnes/jour (320 000 kg/jour) d'hydrogène renouvelable et stocker plus de 71 000 tonnes (69 millions de kg) d'hydrogène en cavités salines souterraines.

L'infrastructure existante de Port Bienville s'étendra pour mieux favoriser les initiatives de décarbonation et sera située dans un emplacement privilégié pour permettre la nouvelle fabrication d'une infrastructure d'hydrogène circulaire, la première du genre aux États-Unis. Les clients du port qui s'efforcent d'atteindre leurs objectifs ESG respectifs seront en mesure de créer de nouveaux emplois dans ce secteur industriel, ce qui renforcera la position du port en tant que centre industriel et technologique de main-d'oeuvre.

Ensemble, Hy Stor Energy et le HCPHC s'efforceront de soutenir la croissance économique du comté de Hancock et de fournir à la côte du Mississippi et à la région du Golfe, une énergie fiable, renouvelable et sans carbone. Actuellement, le parc industriel de Port Bienville accueille des entreprises leaders, notamment SABIC Innovative Plastics, DAK Americas, SNF Polychemie, Calgon Carbon et Jindal Tubular USA, parmi d'autres.

« La Hancock County Port and Harbor Commission s'engage à développer les opportunités économiques de manière responsable », a déclaré Bill Cotter, CEO du HCPHC. « L'hydrogène est sur le point de devenir un moyen de réduire les émissions de carbone dans les secteurs à forte intensité énergétique comme la fabrication et le transport. Alors que nous continuons à développer nos activités maritimes, ferroviaires et aérospatiales, l'hydrogène offre des options pour stimuler la croissance et les innovations ».

Le comté de Hancock, dans le Mississippi, occupe un emplacement privilégié sur la côte du Golfe du Mexique, donnant accès aux voies navigables intérieures, au réseau ferroviaire et aux autoroutes. Situé à peu de distance à l'est de la Nouvelle-Orléans, le comté d'Hancock abrite Port Bienville, l'aéroport international de Stennis et le centre spatial John C. Stennis de la NASA, qui permettent un rayonnement national et international. Hy Stor Energy développera l'hydrogène renouvelable à partir de son Centre d'hydrogène propre depuis ses bureaux de Jackson, Gulfport et Kiln à Port Bienville.

« Nous sommes fiers de nous associer à la Hancock County Port and Harbor Commission pour permettre l'accès à l'hydrogène renouvelable dans le parc industriel de Port Bienville, notamment à certaines des entreprises les plus réputées au monde », a déclaré Laura L. Luce, CEO de Hy Stor Energy. « Ce partenariat offre une opportunité stratégique aux entreprises qui cherchent des moyens innovants pour atteindre leurs objectifs de décarbonation pour colocaliser leurs activités dans le comté de Hancock, dans la région du Golfe. Nous nous concentrons sur le développement d'une technologie d'hydrogène renouvelable sans carbone et sans méthane servant à une large gamme d'applications, notamment les processus de fabrication et industriels, les activités portuaires et le stockage d'énergie de longue durée qui profitera aux communautés tout en fournissant une énergie propre et fiable ».

Richton Dome, dans le comté de Perry, Mississippi, a déjà été choisi comme site d'expansion de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis. Son emplacement géographique au centre des États-Unis et sur la côte du Golfe du Mexique servira de réserve stratégique d'hydrogène reliée à de nouveaux pipelines bidirectionnels dédiés qui s'étendront de Richton, dans le comté de Perry, jusqu'au comté de Hancock et au port de Bienville. L'infrastructure de Hy Stor Energy permettra de livrer de l'hydrogène vert renouvelable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à destination et en provenance du port, ainsi que des dômes de stockage salins souterrains dans un rayon de 160 km autour du port, fournissant ainsi à la demande de l'hydrogène résilient, sans carbone et sans méthane. Ces dômes de sel de stockage d'hydrogène renouvelable à long terme situés à Richton seront reliés à une nouvelle infrastructure de pipelines et permettront de relier plusieurs dômes de sel de la Louisiane à Jackson, dans le Mississippi, au comté de Simpson, au comté de Smith, au comté de Perry et au comté de Hancock, afin de fournir une énergie propre et résiliente aux communautés côtières. Le Mississippi pourra ainsi servir de réserve stratégique d'hydrogène aux États-Unis, située de manière centrale permettant un niveau de liaison élevé, et relier plusieurs dômes de sel souterrains à Richton, où seront aménagées les premières cavités salines en forme de dômes spécialement conçues pour le stockage sûr d'hydrogène renouvelable à grande échelle.

Pour de plus amples informations sur Hy Stor Energy, veuillez consulter le site à l'adresse www.hystorenergy.com.

A propos de Hy Stor Energy

Hy Stor Energy facilite la transition vers un environnement sans énergie fossile en développant et en faisant progresser l'hydrogène renouvelable à l'échelle par le développement, la commercialisation et l'exploitation de projets de plateformes d'hydrogène renouvelable. La société définit l'hydrogène vert comme étant celui qui est produit uniquement à partir de sources d'énergie renouvelables, comme le stipule la Green Hydrogen Organisation. De grands projets entièrement intégrés produisent, stockent et livrent une énergie 100 % neutre en carbone, pour fournir aux clients une énergie renouvelable sûre et fiable à la demande. Développés dans le cadre d'une plateforme intégrée, ces projets associent la production d'hydrogène renouvelable sur site à stockage et distribution intégrés de longue durée, en utilisant des économies de coûts à l'échelle. Hy Stor Energy, dirigée par Laura L. Luce, spécialiste chevronnée de l'industrie du stockage de l'énergie et de la technologie de l'hydrogène, dispose d'une équipe innovante très expérimentée et se positionne comme leader de la révolution de l'hydrogène renouvelable. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse www.hystorenergy.com.

À propos de la Hancock County Port and Harbor Commission

La Hancock County Port and Harbor Commission a été créée en 1963 pour diriger les activités de développement économique du comté. L'aéroport international de Stennis et le parc industriel de Port Bienville accueillent 30 entreprises qui emploient plus de 1 000 personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse www.portairspace.com.

