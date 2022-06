Tourisme Autochtone Québec entreprend un grand virage environnemental et durable grâce au soutien du gouvernement du Canada





Près de 40 M$ pour la relance du tourisme au Québec : l'organisme reçoit 809 600 $ de la part de DEC.

WENDAKE, QC, le 29 juin 2022 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme prospère de nouveau et atteigne son plein potentiel.

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 809 600 $ à Tourisme Autochtone Québec (TAQ). Cet appui de DEC favorisera son développement et permettra la relance du secteur touristique durement touché par la pandémie.

Le projet consiste à développer et structurer des produits, services et expériences touristiques autochtones par de l'accompagnement soutenu des entrepreneurs, notamment en tourisme vert et durable et en virage numérique. Il découle de la volonté grandissante des communautés autochtones locales de développer un tourisme authentique, durable, innovant et de faire grandir les entreprises en les connectant sur les clientèles locales et en ciblant le marché hors Québec. Cette approche structurante pour le secteur permettra de soutenir près de cent entreprises touristiques autochtones partout au Québec. Le soutien de DEC portera sur l'ensemble des coûts du projet, notamment des frais d'honoraires professionnels, des frais de déplacement et des frais de gestion.

Fondée il y a plus de 30 ans, l'association touristique sectorielle Tourisme Autochtone Québec est un OBNL dont la mission consiste à offrir aux entrepreneurs autochtones du Québec impliqués dans l'industrie touristique un organisme de représentation. En plus de défendre leurs intérêts, TAQ stimule leur développement en leur offrant une gamme de produits et de services qui améliorent leurs pratiques d'affaires de même que leur positionnement sur les marchés touristiques.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Alors que nous marchons sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones, nous voyons le tourisme comme une réconciliation en action, en offrant des expériences uniques et en stimulant la création d'emplois et la croissance économique au profit des communautés autochtones. L'annonce d'aujourd'hui d'un soutien financier pour Tourisme Autochtone Québec permettra de soutenir la relance du secteur touristique tout en continuant d'offrir aux visiteurs de tous les horizons d'en apprendre davantage sur l'expérience des peuples d'ici dont la mémoire collective remonte à des temps immémoriaux. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'industrie touristique permet de mettre en valeur la culture et la diversité du Canada auprès de visiteurs provenant de partout dans le monde. Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organisations du secteur du tourisme pour assurer leur relance, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'annonce de notre financement à Tourisme Autochtone Québec. Ces investissements importants vont permettre aux organisations touristiques de se tourner vers l'avenir. La contribution financière de DEC accordée à Tourisme Autochtone Québec constitue une excellente nouvelle pour tout le secteur! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le tourisme autochtone au Québec connaît une croissance extraordinaire depuis les dernières années! Nous devons ce succès aux 247 promoteurs touristiques autochtones, aux leaders dans les communautés, mais également aux partenaires stratégiques qui nous permettent d'accompagner et de promouvoir notre secteur. Bien que la relation de confiance entre Tourisme Autochtone Québec et DEC ne date pas d'hier, nous sommes fiers aujourd'hui de cette annonce qui permettra à nos membres d'accélérer le virage numérique, le virage vert et le développement de leur entreprise. »

Steeve Wadohandik Gros-Louis, président, Tourisme Autochtone Québec

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série d'annonces de DEC ayant cours depuis quelques semaines afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans des projets touristiques québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

