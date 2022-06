Le gouvernement du Canada investit dans le virage numérique en soutenant Gorepas et Marie Morin Canada





Les deux transformateurs alimentaires de la Rive-Sud (Montréal) obtiennent des aides financières totalisant près de 1,8 M$ de DEC.

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la numérisation des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des investissements totalisant 1 776 000 $ à Gorepas Industrie inc. et 9142-6825 Québec inc. - Marie Morin Canada.

L'aide financière se détaille comme suit :

Gorepas, une entreprise de Longueuil se spécialisant dans la production d'aliments prêts à manger, bénéficie d'une contribution remboursable de 750 000 $. L'aide de DEC lui permettra d'acquérir et d'installer des équipements numériques tels que des remplisseuses, des scelleuses, des congélateurs en spirale sur mesure et des convoyeurs. Ces équipements permettront à Gorepas d'améliorer sa capacité de production et sa productivité dans le cadre de sa démarche vers l'industrie 4.0, incluant la construction d'une nouvelle usine à Longueuil.





Marie Morin Canada , une entreprise de Saint-Bruno-de-Montarville spécialisée dans la production de desserts haut de gamme, bénéficie d'une contribution remboursable de 1 026 000 $. L'aide de DEC lui a permis d'acquérir des équipements de lignes d'emballage et une machine remplisseuse afin d'augmenter sa productivité et sa capacité de production pour ainsi accroître sa compétitivité. Ces acquisitions font suite au projet de déménagement et de construction de la nouvelle usine à la fine pointe de la technologie de l'entreprise qui a eu lieu en mars 2021.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Des entreprises comme Gorepas et Marie Morin Canada sont des piliers de notre économie québécoise! L'investissement qu'on annonce aujourd'hui représente un grand pas dans chacune de leur démarche de modernisation pour qu'elles soient en meilleure position pour répondre aux attentes du marché. Une relance économique forte au Québec, ça passe par nos PME et on va continuer d'être là pour soutenir les entreprises du Québec! »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Les PME sont au coeur de l'activité d'innovation et de la croissance économique de nos collectivités, et soutenir leur croissance et leurs projets d'innovation est une priorité de notre gouvernement. Grâce à l'aide financière de DEC, Gorepas et Marie Morin Canada pourront améliorer leur capacité de production et leur productivité pour répondre à la demande grandissante envers leurs produits. Leur apport à la vitalité économique de Saint-Bruno-de-Montarville et de Longueuil est important et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de ces projets. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'investissement de DEC nous a permis de financer un projet global de 14,6 millions de dollars qui, sans cette contribution, n'aurait sans doute pu voir le jour. Malgré la crise de la COVID-19, nous avons réussi à établir dès le départ du projet, des objectifs clairs et directifs : la construction d'une nouvelle unité de production pour tripler la capacité de production et améliorer l'ensemble de nos activités opérationnelles ainsi que l'automatisation optimale de nos chaînes de production à travers l'acquisition de nouveaux équipements et installations. Je tiens tout particulièrement a? remercier toute l'équipe de DEC pour son soutien, sa confiance et sa contribution à notre projet, qui se veut ambitieux, audacieux et tourner vers le futur. »

Michel Ugdonne, président-directeur général de Gorepas

« Marie-Morin Canada est une entreprise familiale originaire de France, qui produit des desserts uniques de qualité, fabriqués à partir de vrais ingrédients sélectionnés. Nous sommes installés sur la Rive-Sud de Montréal depuis 2004, et la demande pour nos desserts haut de gamme tels que la Crème Brûlée, le Flan au Caramel et la Mousse au Chocolat a connu une forte croissance dans les dernières années. Ce qui nous a amenés à devoir relocaliser nos installations dans une nouvelle usine à Saint-Bruno, en février 2021, afin de faire face à cette croissance. Grâce à l'aide financière accordée par DEC, Marie Morin a pu automatiser les processus de fabrication de sa nouvelle usine avec entre autres l'acquisition d'une nouvelle ligne de production, qui permet aujourd'hui d'augmenter notre production de 30 %. »

David Morin, président de Marie Morin Canada

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

