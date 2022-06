Invesco Canada annonce des changements de gestionnaires de portefeuille





TORONTO, le 29 juin 2022 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui des modifications au Fonds ciblé mondial Invesco, à la Catégorie ciblée mondiale Invesco, au Fonds mondial équilibré Invesco et à la Catégorie mondiale équilibrée Invesco (les « fonds »). Randall Dishmon, gestionnaire de portefeuille principal des fonds, prendra sa retraite et quittera la société avec prise d'effet le 1er juin 2023.

Avec prise d'effet le 5 juillet 2022, John Delano, gestionnaire de portefeuille principal, CFA, sera nommé à titre de gestionnaire de portefeuille des fonds. M. Delano compte plus de 24 années d'expérience dans le secteur et a été un membre essentiel de l'équipe des actions mondiales de la société depuis 2010, à la fois comme gestionnaire de portefeuille et comme analyste principal.

La grande équipe des actions mondiales d'Invesco composée de 24 professionnels en placement expérimentés poursuivra son objectif de trouver des sociétés de qualité supérieure dotées d'une équipe de direction solide, d'avantages concurrentiels durables et de perspectives de croissance à long terme.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante d'envergure mondiale dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de capacités de placement actif, passif et alternatif. Avec des bureaux dans plus de 20 pays, en date du 31 mars 2022, Invesco gérait des actifs de 1 600 milliards de dollars américains pour le compte de clients partout dans le monde. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.invesco.com.

