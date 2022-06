LyondellBasell annonce des accords d'achat d'énergie renouvelable





HOUSTON, 29 juin 2022 /CNW/ - LyondellBasell a signé ses deux premiers accords d'achat d'énergie aux États-Unis, soutenant ainsi l'objectif climatique de l'entreprise de se procurer au moins 50 % d'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Les accords combinés représentent 216 mégawatts (MW) d'énergie renouvelable, ce qui devrait produire environ 628 000 mégawattheures (MWh) d'énergie propre par année. Environ 15 % des émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 de LyondellBasell proviennent de sa consommation d'électricité. Ces accords permettront à l'entreprise de réduire ses émissions de dioxyde de carbone d'environ 225 000 tonnes métriques par année.

« Créer un avenir meilleur pour la prochaine génération est important pour nous, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous concentrons sur la réalisation de notre objectif climatique, visant à atteindre l'objectif de carboneutralité de nos opérations mondiales », a déclaré Peter Vanacker, chef de la direction de LyondellBasell. « L'énergie renouvelable est un élément important de la façon dont nous y parviendrons, et les accords d'achat d'électricité sont notre approche privilégiée pour décarboniser notre approvisionnement en électricité. Ces projets stratégiques nous propulsent en avant en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais ils offrent également une extensibilité et appuient l'investissement dans une nouvelle capacité d'énergie renouvelable. »

Projet éolien ENGIE Limestone

LyondellBasell a signé un accord d'achat d'énergie avec ENGIE North America (ENGIE) pour 100 MW d'électricité renouvelable provenant du nouveau projet éolien Limestone d'ENGIE dans les comtés de Navarro et de Limestone au Texas. Le projet devrait commencer à être opérationnel à la fin de l'année 2022.

D'après les estimations, l'accord, d'une durée de 12 ans, générera environ 377 000 MWh d'énergie propre par an, ce qui équivaut à environ 135 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone ou à la consommation annuelle d'électricité de plus de 35 000 foyers américains en moyenne.

« Cet accord témoigne d'une collaboration visant à créer une voie à suivre qui contribue à relever le défi mondial collectif des changements climatiques », a déclaré David Carroll, directeur des énergies renouvelables d'ENGIE. « Nous sommes particulièrement honorés de travailler avec LyondellBasell à la conclusion de son premier accord d'achat d'énergie qui procurera une valeur économique et environnementale stable à long terme pour les deux parties. »

Projet solaire Buckeye Files

LyondellBasell a également signé un accord d'achat d'énergie avec Buckeye Partners pour 116 MW d'électricité renouvelable provenant de son projet solaire Files situé dans le comté de Hill, à l'extérieur de Dallas, au Texas. La centrale solaire devrait commencer à fonctionner au deuxième trimestre de 2023.

D'après les estimations, l'accord, d'une durée de 10 ans, générera environ 251 000 MWh d'énergie propre par an, ce qui équivaut à environ 90 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone ou à la consommation annuelle d'électricité de plus de 23 300 foyers américains en moyenne.

« Buckeye est heureuse de s'associer à LyondellBasell dans le cadre de ce nouvel accord d'achat d'électricité et d'appuyer ses objectifs en matière de développement durable, a affirmé Todd Russo, chef de la direction de Buckeye. « Ce partenariat illustre bien notre volonté de répondre aux besoins énergétiques de plus en plus diversifiés de nos clients, y compris l'énergie solaire. »

Les objectifs de LyondellBasell liés au climat soutiennent les ambitions de l'Accord de Paris et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. En achetant au moins la moitié de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030, LyondelBasell estime que les émissions de gaz à effet de serre de portée 2 de l'entreprise seront réduites d'environ 1,5 million de tonnes métriques. L'objectif de LyondeldellBasell en matière d'énergie renouvelable soutient son engagement à atteindre la carboneutralité de portée 1 et 2 des gaz à effet de serre d'ici 2050.

