Work for Humankind : Un monde des possibilités s'ouvre pour une île éloignée avec la technologie Lenovo





Dans le cadre de son partenariat historique avec Island Conservation et la communauté de l'île Robinson Crusoé, Lenovo dévoile la prochaine étape de son projet Work for Humankind : des éléments essentiels de technologies plus intelligentes installés dans toute l'île deviendront des fixtures permanentes, pour laisser un héritage durable et une connectivité plus forte sur une île qui abrite l'un des écosystèmes les plus diversifiés du monde.

Pour combler le fossé numérique, une île de 900 habitants, auparavant isolée, restera désormais connectée au monde grâce à la technologie Lenovo, ouvrant de nouvelles possibilités en matière de tourisme, de commerce, d'emploi et d'éducation, et augmentant ainsi sa résilience environnementale et économique. Pour la toute première fois, cette communauté insulaire éloignée dispose d'un accès autodéterminé et équitable à Internet. Il s'agit de leur avancée la plus importante en matière de connectivité depuis plus de 20 ans.

Plus tôt cette année, Work for Humankind a envoyé 16 bénévoles possédant diverses compétences pour faire une différence durable, tout en travaillant à distance depuis l'île Robinson Crusoé. Pendant leur séjour sur l'île, les bénévoles ont fait don de leurs compétences professionnelles en matière de conception, de technologie, de durabilité et de biodiversité pour soutenir les efforts de défense de l'environnement vitaux avec l'ONG Island Conservation. A présent, une étude de leur travail montre que leurs efforts ont contribué à soutenir des améliorations pour l'avenir de la population, de la flore et de la faune de l'île, grâce à la puissance de la technologie et de la connectivité.

CONNECTER UNE COMMUNAUTÉ INSULAIRE ÉLOIGNÉE

L'initiative Work for Humankind visait à apporter des solutions de connectivité à haut débit à une communauté éloignée et à faire progresser son éducation, ses soins de santé et sa capacité à protéger le précieux écosystème de l'île. Depuis lors, environ 30 % de la population totale de l'île a profité du centre technologique de Lenovo, qui a eu un impact encore plus important que prévu et a ouvert de nouvelles possibilités de carrière, ainsi que des opportunités positives d'apprentissage du commerce, du tourisme et de l'informatique pour la communauté de l'île Robinson Crusoé.

L'espace de travail de l'île dispose d'une gamme d'appareils et de solutions Lenovo puissants, notamment des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des stations de travail mobiles et des serveurs. Cela inclut les PC ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion, ThinkBook et IdeaCentre ; les appareils ThinkSmart pour les réunions virtuelles; les tablettes, moniteurs et accessoires Lenovo ; les lunettes intelligentes de réalité augmentée ThinkReality A3 et casques de réalité virtuelle Lenovo Mirage VR S3 ; les serveurs ThinkEdge SE450 pour fournir de l'IA directement là où les données sont produites à la périphérie ; les smartphones motorola edge ; le logiciel éducatif LanSchool qui sera utilisé par l'école locale ; les appareils domestiques intelligents et plus encore.

Toute la technologie de l'espace de travail restera sur l'île pour une utilisation communautaire. L'île continuera également à bénéficier d'une connectivité haut débit avec des vitesses Internet allant jusqu'à 200 Mbits/s - contre 1 MO auparavant - un changement qui fait la différence entre le simple fait de pouvoir naviguer sur le Web et la possibilité de se connecter et de collaborer facilement via des vidéoconférences. Avec le serveur d'IA Lenovo et une connectivité renforcée, les projets de défense de l'environnement de l'île peuvent désormais bénéficier d'une efficacité précieuse en termes de gain de temps, notamment en accélérant de 100 % le traitement des données de la caméra.

TRANSFORMER LES EFFORTS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les résultats en matière de défense de l'environnement de Work for Humankind ont aidé Island Conservation et les défenseurs de l'environnement locaux à réaliser des années de travail en quelques semaines seulement, suivant les progrès des bénévoles professionnels réalisés au cours de leurs 8 semaines sur l'île. La contribution de Work for Humankind comprend une protection accrue des espèces en voie de disparition, telles que le puffin à pieds roses, ainsi que six espèces en danger critique d'extinction et 11 espèces d'arbres vulnérables dans l'archipel Juan Fernandez.

Avant le projet Work for Humankind de Lenovo, le personnel d'Island Conservation récupérait à la main les données de 70 caméras à travers l'île, parcourait des dizaines de kilomètres sur un terrain escarpé, plaçait les données sur un disque dur et les envoyait hors de l'île sur l'avion bimensuel pour traitement et classification manuelle sur le continent chilien ? entraînant des retards de trois à quatre mois au total.

L'Internet boosté de Work for Humankind et les nouvelles capacités de serveur de périphérie de l'IA ont considérablement accéléré le temps de traitement des données et analysé efficacement les événements de détection des caméras en quelques jours, au lieu de plusieurs mois.

Les emplacements des sites périphériques sont souvent dépourvus de personnel et difficiles à atteindre. L'utilisation du serveur Edge ThinkEdge SE450 de Lenovo permet désormais aux défenseurs de l'environnement d'accéder et de traiter à distance 4,8 images par seconde, soit environ 415 000 photos par jour, soit plus de deux fois la vitesse de la configuration précédente. Tirant parti de l'IA et des capacités de traitement du serveur, Work for Humankind peut désormais analyser et transférer uniquement les images les plus pertinentes par satellite, pour une classification et une évaluation ultérieures par son équipe basée sur le continent.

Au cours des prochains mois, une équipe dirigée par la communauté locale utilisera la combinaison de la technologie et de la modélisation quantitative établie par Work for Humankind pour obtenir des résultats de protection de l'environnement basés sur des données.

LAISSER UN HÉRITAGE DURABLE

Au-delà de ces gains d'efficacité immédiats, Lenovo s'engage à laisser un héritage durable sur l'île. Le centre technologique Lenovo migrera vers la bibliothèque locale pour permettre aux résidents d'accéder à de nouveaux outils éducatifs et numériques. Lenovo fait également un don de 100 000 USD pour la maintenance de son centre technologique, le soutien continu des projets et l'accès continu à Internet pour des services essentiels visant à améliorer les soins de santé et l'éducation. Lenovo a déjà fait don de plus de 100 appareils technologiques à la communauté et à l'équipe de défense de l'environnement.

David Will, responsable de l'innovation chez Island Conservation, commente : « Grâce à la collaboration et à la technologie fournies par Lenovo, nous sommes désormais en mesure de mettre en oeuvre une collecte de données cohérente, de développer des flux de travail d'apprentissage automatique gérables transformant les photos de l'appareil photo en données et de fournir un accès en temps réel aux données. Nous avons maintenant surmonté efficacement les obstacles auxquels nous étions auparavant confrontés sans une connectivité Internet suffisante et avons complètement transformé la façon dont notre équipe travaille, car nous sommes maintenant en mesure de réduire considérablement le temps précieux pour nous aider à atteindre nos objectifs ».

« Quelques mois après avoir connecté pour la première fois cette communauté insulaire éloignée à une technologie de pointe et à un groupe d'individus passionnés, nous avons déjà vu l'impact significatif de la technologie sur l'île Robinson Crusoé ? accélérant leur précieux travail de protection de l'environnement de 100 %. C'est la puissance d'une technologie plus intelligente pour tous », a déclaré Emily Ketchen, vice-présidente et directrice marketing d'Intelligent Devices Group, Lenovo. « Notre travail n'est cependant pas terminé, car Lenovo s'engage à faire en sorte que notre impact se fasse sentir positivement pour les années à venir ».

Pablo Manríquez Angulo, maire de Robinson Crusoé, ajoute : « Work for Humankind a fait exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Pour la toute première fois, un groupe de bénévoles talentueux et motivés du monde entier s'est réuni pour utiliser la technologie et leur gamme de compétences afin de laisser un impact durable sur l'île.

Qu'il s'agisse d'experts en médias sociaux, d'un vétérinaire, de professionnels de la durabilité ou de nomades numériques, tous les bénévoles ont ajouté une strate différente à l'initiative et, avec la communauté, l'expérience a été enrichissante et a représenté une véritable opportunité unique.

Les bénévoles de Work for Humankind ont posé les bases pour aider vraiment une communauté insulaire éloignée à faire une différence positive, et maintenant, grâce à l'héritage Lenovo, c'est à notre communauté de continuer à faire des progrès significatifs, armée de nouvelles compétences et de leur passion éclairée ».

À propos du rapport de recherche Work for Humankind

Cette nouvelle étude de recherche mondiale a interrogé plus de 15 000 personnes en huit langues sur 10 marchés mondiaux : Brésil, Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et États-Unis. La recherche s'appuie sur le parcours de Lenovo vers la compréhension du lien puissant entre la technologie et l'humanité, qui a commencé avec le projet « This is Life », « New Realities » et le projet « Kind City ». Ils ont découvert que les gens pensent qu'une technologie plus intelligente peut nous faire sentir plus autonomes, empathiques et généreux, tout en permettant aux êtres humains de continuer à grandir personnellement et professionnellement.

À propos de l'île Robinson Crusoé

L'île Robinson Crusoé ou Isla Robinson Crusoe, anciennement connue sous le nom de Más a Tierra (signifiant « plus proche de la terre ») est la deuxième plus grande île de l'archipel des îles Juan Fernández. Elle est située à l'ouest de San Antonio, au Chili, dans l'océan Pacifique Sud. C'est l'une des îles habitées les plus peuplées de l'archipel, la majorité vivant dans la ville de San Juan Bautista à Cumberland Bay, sur la côte nord de l'île. Le gouvernement chilien a rebaptisé l'endroit île Robinson Crusoé en 1966, en référence à son héritage littéraire ? car elle a servi d'inspiration au roman Robinson Crusoé du romancier Daniel Defoe.

À propos de la communauté Juan Fernandez

Environ 900 personnes vivent à San Juan Bautista, sur l'île Robinson Crusoé, communauté rurale située dans l'un des endroits les plus reculés d'Amérique latine. L'économie locale repose fortement sur la pêche artisanale gérée de manière durable d'un homard qui n'est présent nulle part ailleurs dans le monde. La communauté a mené les efforts de protection de son patrimoine naturel avec le soutien des institutions locales, en créant un parc national en 1995, une réserve de biosphère de l'UNESCO en 1977 et le parc marin de la mer Juan Fernandez qui couvre 286 000 km2 d'aire protégée. Le tourisme local comprend la découverte des nombreuses beautés naturelles de l'île, sa culture, la plongée, l'équitation, l'observation des oiseaux, la pêche et bien sûr les histoires et les lieux du célèbre roman « Robinson Crusoé » de Daniel Defoe.

À propos de Island Conservation

Island Conservation est une organisation mondiale de défense de l'environnement à but non lucratif qui prévient les extinctions et restaure les îles. Nous travaillons là où la concentration de la biodiversité et l'extinction des espèces sont les plus importantes ? les îles. L'élimination d'une menace principale ? les vertébrés envahissants introduits ? est l'une des interventions les plus critiques pour sauver les plantes et les animaux menacés. Les espèces et les écosystèmes insulaires indigènes se rétablissent souvent avec peu d'intervention supplémentaire, et lorsque les animaux ont disparu localement, nous les réintroduisons. Island Conservation aide les gestionnaires des terres et les communautés locales à mettre en oeuvre leurs visions. À ce jour, nous avons restauré avec succès 65 îles dans le monde, bénéficiant à 1 218 populations de 504 espèces et sous-espèces. En savoir plus sur https://www.islandconservation.org/.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une puissance technologique mondiale dont le chiffre d'affaires s'élève à 70 milliards USD, classée no. 159 au classement Fortune Global 500, qui emploie 75 000 personnes dans le monde, au service de millions de clients chaque année sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que numéro un mondial du secteur des PC en se déployant dans les nouveaux domaines de l'infrastructure, du mobile, des solutions et des services. Cette transformation, associée à l'innovation révolutionnaire de Lenovo, crée une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com et consultez nos toutes dernières actualités sur notre StoryHub.

LENOVO, YOGA, THINKPAD, LENOVO LEGION, THINKBOOK, IDEACENTRE, THINKEDGE, THINKREALITY, THINKSMART, LANSCHOOL et LENOVO MIRAGE sont des marques commerciales de Lenovo. MOTOROLA est une marque commerciale de Motorola Trademark Holdings, LLC. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2022, Lenovo Group Limited.

