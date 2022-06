« Faire des économies dans le système de santé ? » -La vidéo Sciences Echos de Bruno Ventelou pour Aix-Marseille School of Economics





Alors que le système de santé français souffre d'un manque de moyens et de personnel, une question se pose : est-ce que faire de l'économie de la santé reviendrait à faire des économies dans la santé?

MARSEILLE, France, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Bruno Ventelou, économiste de la santé, va à l'encontre de ce stéréotype. Il rappelle que l'économie est avant tout la science des choix et de l'allocation des ressources. L'économie de la santé s'intéresse donc aux choix des agents du système de santé, qu'ils soient soignants, patients, ou gouvernements... et peut aider à les améliorer.

Dans cette vidéo, découvrez ce qu'est le gradient social de santé et l'héliotropisme des médecins généralistes ! Car même si « la santé n'a pas de prix », l'économie peut contribuer à augmenter la couverture médicale et in fine l'espérance de vie des populations.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/TunkKjOJLRQ

L'économiste

Bruno Ventelou est chercheur au CNRS et membre d'Aix-Marseille School of Economics. Spécialiste de l'économie de la santé, il s'intéresse aux différents systèmes de santé et a travaillé sur les crises sanitaires du VIH sida et de la Covid-19.

La science économique accessible !

Les vidéos Sciences Echos visent à faire découvrir la diversité des domaines des sciences économiques. Situées au carrefour entre sciences et société, elles sont l'élargissement d'une initiative d'Aix-Marseille School of Economics, qui propose des conférences à destination de lycéens en partenariat avec le Rectorat d'Aix-Marseille et la Bibliothèque de l'Alcazar. En combinant la parole de chercheurs en économie et les illustrations d'Esther Loubradou, ces vidéos s'adressent aux personnes souhaitant découvrir le raisonnement économique.

A propos d'Aix-Marseille School of Economics

Aix-Marseille School of Economics (AMSE) est un projet d'excellence regroupant un centre de recherche (UMR 7316), une école d'économie (Bac+3 à Bac+5 et programme doctoral) et un département de diffusion de la connaissance scientifique. AMSE est un projet original et innovant centré sur les questions fondamentales de nos sociétés. Le rapprochement de la recherche et de l'enseignement permet de former une nouvelle génération d'économistes capables d'appréhender les transformations d'un monde en crise et de mettre leurs connaissances au service des citoyens et des décideurs. Les tutelles d'AMSE sont Aix-Marseille Université (AMU), le CNRS, l'EHESS et Centrale Marseille.

Plus d'informations : www.amse-aixmarseille.fr

Contact: Aurore Basiuk;[email protected];

Lucien Sahl;[email protected]

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 05:00 et diffusé par :