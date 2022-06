Damon Motors choisit EMQX, la première solution au monde pour l'infrastructure de véhicules connectés au cloud





STOCKHOLM, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Damon Motors, fabricant du groupe motopropulseur entièrement électrique HyperDrive hautes performances et des modèles phares HyperSport et HyperFighter, a choisi EMQX Enterprise pour sa prochaine infrastructure de données sur les véhicules.

Destinés à être les « motos entièrement électriques les plus intelligentes et les plus sûres de la planète », les véhicules de Damon utiliseront un moteur d'IA connecté au cloud et un système d'alerte avancé à 360º pour avertir en permanence le conducteur des dangers potentiels de la route. La connexion de données dans le cloud, s'appuyant sur le leader mondial des solutions de connexion IoT, EMQX, fournit une infrastructure de messagerie de données pour permettre à l'IA embarquée de la moto d'améliorer son guidage au fil du temps.

« La solution EMQX est un élément essentiel de notre infrastructure qui facilite la connectivité des motos au cloud, de manière sécurisée et à grande échelle », a déclaré Rob Charter, directeur de l'ingénierie chez Damon.

EMQX est une plateforme de messagerie pour l'Internet des objets (IoT) native du cloud qui s'étend à 100 millions de connexions simultanées. Elle utilise une technologie de clustering open source et des protocoles IoT standard ouverts tels que Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). EMQX peut déplacer en toute sécurité de grandes quantités de données depuis des dispositifs IoT, tels que des capteurs de véhicules, vers le cloud et transmettre de manière fiable des messages de contrôle du cloud vers les dispositifs.

Le système de sécurité des véhicules CoPilot de Damon recueille des données sur la route et la conduite à l'aide d'un ensemble de caméras, de radars et de capteurs non visuels. Son réseau neuronal embarqué scrute en permanence les dangers potentiels et alerte le conducteur grâce à un retour haptique sur le guidon, des LED intégrées au pare-brise, des caméras avant et arrière et des écrans radar longue portée.

En utilisant les données recueillies sur les véhicules et les environnements du monde entier et partagées via la plateforme EMQX, l'IA de CoPilot pourra s'améliorer au fil du temps pour offrir des interactions plus significatives adaptées aux comportements de chaque conducteur.

« Ce que Damon Motors fait avec CoPilot est un énorme bond en avant pour la connectivité des véhicules et la sécurité des conducteurs », a commenté Dylan Kennedy, directeur général d'EMQ Technologies. « Cela nécessite une fusion de la détection de précision, de l'edge computing, de l'apprentissage automatique et de la mobilité, ce qui est vraiment impressionnant. Le fait que nous fournissions à l'infrastructure de données notre solution EMQX, la meilleure de sa catégorie, contribuant à créer un environnement beaucoup plus sûr pour le conducteur, est très excitant et gratifiant pour EMQ. »

EMQX fournit également des intégrations natives avec de nombreux services et bases de données dans le cloud pour faciliter la distribution, le traitement et l'analyse des données de télémétrie des véhicules. L'Internet des véhicules se tourne vers EMQ de manière répétée pour fournir des solutions qui réduisent la latence du réseau et permettent l'hyper évolutivité.

Les motos HyperSport et HyperFighter de Damon sont disponibles sur réservation dès maintenant. Le réseau cloud de CoPilot devrait être mis en service à la fin de 2022 et les premiers véhicules devraient être livrés au début de 2024.

À propos de Damon Motors

https://damon.com

Damon Motors est un leader mondial de la technologie qui perturbe la mobilité urbaine. Basé à Vancouver, au Canada, Damon domine l'avenir de la moto grâce à des technologies inédites. En commençant par HyperSport, Damon a réinventé la relation entre la moto et le conducteur, en supprimant le fossé pour n'en faire qu'un. Avec son groupe motopropulseur électrique exclusif, HyperDrivetm, l'entreprise a stupéfié le monde de la moto en offrant une vitesse époustouflante, un design féroce et de nouvelles technologies épiques comme CoPilottm et Shifttm qui rendent la moto plus intelligente, plus sûre et plus propre. Damon continue de repousser les limites pour créer un impact mondial et changer la perception de la mobilité et de la sécurité.

À propos d'EMQ

https://www.emqx.com

EMQ est un fournisseur de logiciels d'infrastructure de données IoT open source, fournissant une plateforme de messagerie IoT basée sur MQTT native du cloud et une base de données de streaming de premier plan, fournissant une solution cloud native unique pour la connexion, le déplacement, le traitement et l'analyse des données IoT en temps réel, de la périphérie au cloud en passant par le multicloud.

Le produit phare EMQX est adopté par plus de 10 000 utilisateurs d'entreprise de plus de 50 pays, connectant plus de 100 millions d'appareils IoT dans le monde. Approuvé par plus de 300 clients dans les environnements de production critiques, EMQ stimule les solutions IoT à l'épreuve du temps et la transformation numérique des entreprises.

