Le gouvernement du Canada améliore les services en matière de santé sexuelle et reproductive pour les communautés LGBTQ2





TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada croit fermement que tout le monde devrait avoir accès à des services uniformes et sûrs en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour ce faire, nous sommes résolus à éliminer les obstacles à l'accès qui persistent partout au pays.

Au Canada, les communautés LGBTQ2 sont souvent incapables d'accéder à des services inclusifs en matière de santé sexuelle et reproductive en raison d'un sentiment d'insécurité dans les milieux de soins de santé ou d'un manque de connaissances de la part des fournisseurs sur la santé des personnes LGBTQ2.

C'est pour cela qu'aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la jeunesse, a annoncé un financement de plus de 5,1 millions de dollars provenant du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive pour quatre organismes. Ce sont le Centre de recherche communautaire, le Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité (CCDGS), Égale Canada et Sherbourne Health. Ces projets d'envergure nationale contribueront à améliorer les soins en santé reproductive, ainsi qu'à mettre en place des ressources et des outils pour faciliter l'accès des communautés à ces mêmes soins.

Le Centre de recherche communautaire recevra un financement de 2 856 327 dollars pour travailler avec des organismes partenaires et favoriser le leadership en promotion de la santé dans les communautés LGBTQ2; améliorer la capacité des fournisseurs de soins de santé à offrir des soins liés à la santé sexuelle et reproductive; et créer des ressources stratégiques et de promotion de la santé pour les membres de la communauté, les fournisseurs de soins de santé et les décideurs.

Le CCDGS recevra 1 090 624 dollars pour élaborer et présenter de nouvelles ressources et de nouveaux outils d'apprentissage liés à l'éducation en santé sexuelle inclusive des personnes LGBTQ2. Le curriculum sera offert dans cinq villes canadiennes pour former des enseignants ainsi que des fournisseurs de soins de santé et de services sociaux afin d'accroître leur capacité à appuyer les jeunes LGBTQ2 et les personnes marginalisées, ce qui améliorera l'accès général et fera la promotion d'une meilleure équité des soins liés à la santé sexuelle et reproductive.

Égale Canada recevra 584 941 dollars pour élaborer une formation en santé intersexuée à l'intention des fournisseurs de soins de santé ainsi que des ressources de soutien par les pairs pour les personnes intersexuées et leurs parents ou tuteurs. En mettant ces ressources en place, ce projet aidera les fournisseurs de soins à veiller à ce que les personnes intersexuées reçoivent des soins axés sur le patient et offrira des possibilités de soutien mutuel et de partage des connaissances dans cette communauté.

Sherbourne Health recevra 569 443 dollars pour améliorer la qualité et l'accès aux services en matière de santé sexuelle et reproductive pour les communautés LGBTQ2. Le projet permettra d'élaborer, de mettre à l'essai et de promouvoir des ressources pour les fournisseurs de soins de santé sur les options et les considérations en matière de santé sexuelle et reproductive pour les membres de la communauté.

Ces investissements reflètent notre conviction de continuer à protéger les droits reproductifs des individus au Canada, peu importe leur identité ou leur lieu de résidence.

Citations

« Tout le monde, indépendamment de leur identité sexuelle ou de genre, a le droit d'être véritablement eux-mêmes et d'avoir accès aux soins et aux services nécessaires pour mener une vie heureuse et saine. De nombreuses personnes continuent de faire face à des obstacles et à des préjugés lorsqu'elles tentent d'accéder à des renseignements et à des services liés à leur santé sexuelle et reproductive. Les projets annoncés aujourd'hui sont un pas dans la bonne direction. Ensemble, avec des organismes de partout, nous continuerons à défendre les droits de toutes les personnes au Canada, y compris les membres des communautés LGBTQ2, à recevoir des services sûrs et uniformes en matière de santé sexuelle et reproductive. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Chaque personne au Canada mérite l'accès à des services de santé qui tiennent compte des réalités intersectionnelles. Les organisations telles le Centre de recherche communautaire, le Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité (CCDGS), Égale Canada et Sherbourne Health travaillent toutes à démanteler les obstacles et à offrir des soins adéquats en matière de santé sexuelle et reproductive aux communautés LGBTQ2. La prestation de services sûrs et accessibles en matière de santé sexuelle et reproductive est une étape cruciale pour atteindre l'équité. »

L'honorable Marci Ien

Ministère des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« L'accès à des soins de santé inclusifs et à de l'information qui affirme la diversité des sexes et des sexualités continue de poser un défi. Pour les personnes 2SLGBTQ+, ces obstacles représentent un risque important pour la qualité de vie. Une réponse communautaire invitant les fournisseurs de services et les membres de la communauté à façonner de nouvelles ressources qui répondent au mieux à nos besoins est une nécessité. Le financement de Santé Canada constituera un important pas en avant pour combler les lacunes en matière de soins liés à la santé sexuelle et génésique pour les personnes 2SLGBTQ+ partout au pays. »

Michael Kwag, directeur général par intérim, directeur, Échange de connaissances et élaboration de politiques, Centre de recherche communautaire

« L'éducation globale en matière de santé sexuelle est une composante majeure de l'accès à la santé tout au long de la vie pour les jeunes 2SLGBTQ+. En raison de la nature des obstacles à l'équité qui existent au sein de notre système de santé, les personnes 2SLGBTQ+ doivent souvent défendre leurs propres droits d'accès à des soins dont elles ont besoin tout au long de leur vie. L'augmentation de la capacité de soutien des enseignants, des prestataires de soins et des fournisseurs de services sociaux à l'égard de ceux dont l'accès aux soins de santé a toujours été limité -- y compris les jeunes 2SLGBTQ+ -- pourrait permettre au CCGSD de créer des communautés de soins partout au Canada qui rendent les soins liés à la santé sexuelle et génésique plus accessibles à tous. »

Debbie Owusu-Akyeeah, directrice générale

Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité

« Nous sommes très heureux d'entreprendre ce projet novateur axé sur l'amélioration de la vie des personnes intersexuées au Canada. En collaboration avec la communauté intersexuée, nous créerons du matériel de formation à l'intention des professionnels de la santé et des décideurs, et nous élaborerons un réseau de soutien par les pairs et des programmes pour les communautés intersexuées, y compris les parents et les tuteurs d'enfants et de nourrissons intersexués, afin de créer des liens. »

Helen Kennedy, directrice générale

Egale Canada

« Nous savons que l'accès et les connaissances des fournisseurs de soins de santé peuvent constituer des obstacles à l'obtention de soins pour les personnes de 2SLGBTQi+. Grâce à ce financement, Sherbourne Health sera en mesure de créer les ressources nécessaires pour offrir de la formation et de la sensibilisation sur la santé génésique et sexuelle, ce qui améliorera les soins. À Sherbourne Health, nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de participer à un véritable changement de système pour les personnes 2SLGBTQ+ partout au Canada. »

Hazelle Palmer, présidente-directrice générale

Sherbourne Health

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoit 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour améliorer l'accès au soutien, aux renseignements et aux services de santé sexuelle et reproductive pour les personnes au Canada qui doivent faire face aux plus grands obstacles à cet accès.

Sur cet engagement de 45 millions de dollars, neuf ententes de contribution ont été signées à ce jour, pour une valeur de 15,2 millions de dollars. Parmi ces neuf projets, deux portent sur l'accès à l'avortement, cinq sur les communautés LGBTQ2 et deux, sur les jeunes. Deux des neuf projets comprennent des volets axés sur les peuples autochtones. De plus, un financement de 9,7 millions de dollars sera versé à la province du Québec pour soutenir les organismes communautaires québécois.

Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive a été créé pour appuyer un large éventail de projets novateurs et fondés sur des données probantes pour les personnes au Canada qui sont plus susceptibles de voir leur santé sexuelle et reproductive se détériorer, y compris les personnes LGBTQ2, les Autochtones et les populations racisées, les femmes et les jeunes.

De plus, le budget de 2022 prévoit 79 millions de dollars sur six ans pour aider les personnes au Canada qui veulent devenir parents et permettre le paiement :

des frais médicaux liés à une mère porteuse ou aux frais de don de spermatozoïdes, d'ovules ou d'embryons à des cliniques de fertilité et à des banques de donneurs au Canada afin d'obtenir des dons de spermatozoïdes et d'ovules admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux pour l'année d'imposition 2022 et les années suivantes.

des frais médicaux liés à une mère porteuse ou aux frais de don de spermatozoïdes, d'ovules ou d'embryons à des cliniques de fertilité et à des banques de donneurs au Canada afin d'obtenir des dons de spermatozoïdes et d'ovules admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux pour l'année d'imposition 2022 et les années suivantes.

Le gouvernement a mis en place des mesures concrètes pour appuyer les communautés LGBTQ2 :

création du premier Secrétariat fédéral LGBTQ2;



criminalisation de la thérapie de conversion;



investissements de 20 millions de dollars provenant du budget de 2019 pour le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2, duquel découlent 76 projets annoncés en février 2021 et d'autres projets admissibles sont prolongés pour l'exercice 2022-2023;

d'autres projets admissibles sont prolongés pour l'exercice 2022-2023;

investissements supplémentaires de 15 millions de dollars pour un nouveau fonds de projets LGBTQ2 provenant du budget de 2021;



nouveaux engagements provenant du budget de 2022, dont 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la mise en oeuvre anticipée du Plan fédéral d'action LGBTQ2.

Les résultats de consultations avec des personnes LGBTQ2 au Canada tirés de l'enquête LGBTQ2, menée afin d'éclairer l'élaboration du tout premier plan fédéral d'action LGBTQ2, incluent des renseignements sur l'expérience des connaissances sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre des professionnels de la santé.

