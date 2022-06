Assent devient la première société de logiciels nord-américaine à obtenir à la fois la certification « B Corp » et le « statut avancé » auprès du Pacte mondial des Nations Unies.





Assent Inc. (Assent), un chef de file du secteur de la gestion durable de la chaîne d'approvisionnement, a obtenu le titre de Certified B Corporationtm. L'entreprise se joint à un groupe très restreint de chefs de file mondiaux en matière de durabilité, accrédités par l'organisation à but non lucratif B Labtm pour avoir satisfait à des exigences strictes en matière de performances sociales et environnementales et de transparence.

Fondée en 2010 dans le but de transformer la façon dont les fabricants complexes gèrent leur conformité au sein des chaînes d'approvisionnement, Assent travaille avec des entreprises, telles que GE Appliances, pour assurer le suivi des pratiques durables de la chaîne d'approvisionnement, et ce dans les moindres détails.

Au cours des cinq dernières années, Assent a renforcé son propre engagement et ses efforts pour favoriser des avancées sociales et environnementales positives au sein de l'entreprise et chez les clients auxquels elle offre ses services.

En 2021, Assent a mené une analyse à l'échelle de l'entreprise pour identifier d'autres moyens d'instaurer une main-d'oeuvre plus inclusive et diversifiée. De ce fait, l'entreprise a intégré les principes sociaux et environnementaux dans la formation des nouvelles recrues et des employés existants afin d'ancrer l'inclusivité dans la culture organisationnelle ? une démarche essentielle, car Assent cherche à élargir rapidement son équipe de 40 % en 2022. En outre, les résultats de cette étude ont mis en évidence l'engagement profond des membres de l'équipe envers le travail d'Assent, qui vise à aider les entreprises manufacturières à créer des produits responsables.

« Cette étape remarquable reflète l'engagement profond de notre organisation à intégrer la durabilité non seulement dans l'ensemble de notre organisation, mais aussi dans notre façon d'avoir une incidence positive pour les collectivités et les clients à qui nous offrons nos services », a déclaré Andrew Waitman, PDG d'Assent. « L'obtention de la certification B Corp constitue une étape importante de notre parcours en vue d'améliorer nos performances sociales et environnementales et de faire progresser nos efforts pour aider les fabricants complexes à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus durables et responsables. »

Assent est également l'une des rares entreprises SaaS d'Amérique du Nord à avoir obtenu le « statut avancé » auprès du Pacte mondial des Nations Unies. L'entreprise travaille avec un large éventail de partenaires afin de bénéficier de divers points de vue, y compris ceux des collaborateurs, des actionnaires, des clients et des partenaires de la chaîne d'approvisionnement, afin de mieux soutenir ses engagements et son approche en matière de développement durable.

« À mesure que nos clients continuent de s'adapter à l'évolution des normes et réglementations en matière de durabilité et d'ESG, il est important pour notre organisation de renforcer sa propre approche du développement durable », a déclaré Sarah Carpenter, directrice de la responsabilité d'entreprise chez Assent. « Cette réalisation reflète les progrès que nous avons réalisés au cours des cinq dernières années et je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de continuer à faire progresser nos performances en matière de durabilité sociale et environnementale. »

Pour en savoir plus sur le parcours ESG d'Assent, visitez https://www.assent.com/company/sustainability.

À propos de la certification B Corptm

La certification B Corp est attribuée à des entreprises à but lucratif qui mettent à profit leurs activités pour construire une économie plus inclusive et durable. Elles répondent aux normes contrôlées les plus élevées en matière de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité. À ce jour, on compte plus de 2 500 entreprises certifiées B Corp, dans 130 industries et 60 pays du monde entier.

À propos de B Labtm

B Lab est une organisation à but non lucratif au service d'un mouvement mondial de personnes qui se servent des activités commerciales comme d'une force pour faire le bientm. Parmi ses initiatives figurent la certification B Corp, l'administration des programmes de gestion de l'impact B et la défense des structures de gestion comme les entreprises à but lucratif. La vision de B Lab est celle d'une économie inclusive et durable qui assure une prospérité partagée pour chacun.

À propos d'Assent Inc.

Assent offre aux fabricants de produits complexes une solution de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, visant à les aider à commercialiser mondialement des produits créés de façon responsable. Comme les chaînes d'approvisionnement n'ont jamais été conçues dans une optique de durabilité, Assent intervient à plusieurs niveaux : des fournisseurs de pièces, aux composantes de ces pièces et plus encore, afin de dresser un portrait complet du génome complexe de la fabrication. Façonnée par plusieurs intervenants du secteur, l'entreprise Assent sert de tremplin à la durabilité interentreprises. Assent, dont le siège social se trouve à Ottawa, au Canada, emploie plus de 900 personnes qui se consacrent à la résolution de problèmes pour des clients dans le monde entier. Assent révèle ce qui est dissimulé, confirme ce qui est efficace et aide à éliminer les surprises indésirables, afin que les entreprises de fabrication de produits complexes et avant-gardistes du monde entier puissent devenir des entreprises plus durables. Pour en savoir plus au sujet de la durabilité intégrale, de la conformité des produits quant aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), consultez les informations à l'adresse Web suivante : assent.com ou joignez-vous à notre équipe par le biais de la section Carrières Assent.

