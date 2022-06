Ariel et Hoerbiger annoncent un partenariat portant sur des solutions de compresseurs non lubrifiés pour les marchés de la mobilité de l'hydrogène





MOUNT VERNON, Ohio, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ariel Corporation, le plus grand fabricant au monde de compresseurs de gaz alternatifs séparables, et Hoerbiger, un leader mondial dans la technologie des composants de compresseurs de gaz alternatifs, annoncent leur partenariat dans le but de fournir des solutions de compresseurs non lubrifiés capables de répondre aux exigences en matière de compression d'hydrogène du futur marché de la mobilité de l'hydrogène, tels que les transports publics, les grandes flottes de véhicules, les sociétés de transport privées, les trains, les bateaux/navires et autres catégories de ravitaillement de véhicules à volume et pression élevés.

Ariel et Hoerbiger ont travaillé ensemble au cours de l'année écoulée, tirant parti de leurs capacités combinées en matière de recherche, de développement, de conception, de science des matériaux, de fabrication et d'assemblage pour fournir les solutions de compression requises par de nombreux projets d'alimentation en carburant de véhicules à haut volume/haute pression en cours de planification ou de réalisation dans le monde.

Hoerbiger sera en mesure de fournir des solutions de compresseur intégrées en tant que composant pour des sites de ravitaillement en carburant à haut volume et haute pression utilisant n'importe quelle source d'hydrogène.

Ariel Corporation : Ariel est le plus grand fabricant de compresseurs de gaz à pistons au monde, servant de référence en matière de qualité, de fiabilité et d'assistance à la clientèle. Depuis 1966, Ariel a livré plus de 65 000 compresseurs et possède des usines dans plus de 100 pays. Les compresseurs Ariel sont utilisés dans un grand nombre de domaines desservant les marchés mondiaux de l'énergie, les marchés du gaz industriel, ainsi que le transport, le stockage et la livraison de gaz comprimé. En tant que fabricant de classe mondiale, Ariel établit la norme de l'industrie grâce à une conception et une fabrication hors pair, une recherche et un développement à la pointe de l'industrie, et un support client unique.

HOERBIGER est active dans le monde entier dans le secteur de l'énergie, l'industrie de transformation, l'industrie automobile, le secteur de l'ingénierie mécanique, l'ingénierie de la sécurité et l'industrie électrique. En 2021, ses 5 862 employés ont réalisé un chiffre d'affaires de 1,119 milliard d'euros et sont présents sur 131 sites répartis dans 46 pays. Nos produits et services sont utilisés pour les compresseurs alternatifs, les dispositifs de contrôle du débit de gaz, les transmissions de véhicules, les joints tournants, la protection contre les explosions, les moteurs à gaz et les systèmes hydrauliques pour l'automobile.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1847449/Ariel_Hoerbiger_Dual_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :