LA BANQUE D'INVESTISSEMENT CANADIENNE ORIGIN MERCHANT PARTNERS ÉLARGIT SA PLATEFORME NORD-AMÉRICAINE EN UNISSANT SES FORCES AVEC INTEROCEAN ADVISORS, BANQUE D'INVESTISSEMENT ÉTABLIE AUX ÉTATS-UNIS

TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW/ - Origin Merchant Partners (« Origin ») est heureuse d'annoncer son union avec InterOcean Advisors (« InterOcean »), une banque d'investissement américaine axée sur le marché intermédiaire. Le groupe combiné, opérant sous la bannière d'Origin Merchant Partners, se positionne comme l'une des seules banques d'investissement indépendantes du Canada ayant une présence physique sur le marché américain, ce qui lui permet d'ajouter des banquiers de Chicago, d'Atlanta et de Denver à ses équipes actuelles de Toronto et de Montréal.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces avec InterOcean, déclare Jim Meloche, associé directeur chez Origin. Nous avons une expérience collaborative considérable et nous avons convenu que le calibre et les réalisations de l'équipe seraient un atout formidable pour notre entreprise. Grâce à ses connaissances en matière de transactions, à son expertise sectorielle et à son vaste réseau de relations avec des fournisseurs de capitaux, de même qu'à l'échelle des industries, l'équipe InterOcean nous permettra de mieux servir nos clients américains et canadiens dans de multiples secteurs. »

En travaillant dans plusieurs villes, l'équipe combinée sera en mesure d'accéder à de nouvelles occasions intéressantes pour les clients, en s'appuyant sur la pratique transfrontalière active d'Origin et en continuant de fournir des conseils réfléchis et novateurs en matière de fusions et acquisitions, de levée de capitaux et de restructuration aux propriétaires d'entreprise américains et canadiens. Les fondateurs d'InterOcean, Bob Wujtowicz et Bill Doepke, et le directeur général, Nick Newlin, dirigeront l'équipe américaine et occuperont des rôles de dirigeant principal au sein d'Origin, apportant à la plateforme Origin une expérience de plusieurs décennies dans le domaine des transactions, ainsi qu'une expertise industrielle approfondie.

« InterOcean apporte une expertise approfondie dans le secteur industriel, explique Darren Williams, Principal et leader de la pratique industrielle chez Origin. La combinaison de nos capacités permettra d'accroître les avantages que nous offrons à nos clients industriels, d'approfondir notre bassin de talents et de développer notre réseau de relations clés dans le secteur. De plus, la plateforme InterOcean offre une portée élargie à Origin dans le cadre de nos processus transactionnels, et ce, dans de multiples industries. »

« Nous sommes très heureux de nous joindre à la plateforme Origin, affirme Bill Doepke, directeur général chez InterOcean. Sa solide expérience en matière de services-conseils, sa couverture élargie des secteurs industriels, sa présence importante au Canada, ainsi que ses ressources abondantes seront d'un grand avantage pour nos clients actuels et futurs. »

À propos d'Origin Merchant Partners

ORIGIN MERCHANT PARTNERS est la plus importante banque d'investissement boutique indépendante du Canada, avec des professionnels à Toronto, à Montréal, à Chicago, à Atlanta et à Denver. Grâce à une équipe de plus de 40 professionnels, l'entreprise offre des services consultatifs en matière de fusions et d'acquisitions, de levée de capitaux, de restructuration et de recapitalisation. Les dirigeants principaux d'Origin possèdent chacun plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des services bancaires d'investissement ou dans le secteur financier, avec une expertise dans un large éventail de secteurs.

Depuis sa création, l'équipe combinée des services bancaires d'investissement d'Origin et d'InterOcean a mené à terme plus de 150 transactions dont la valeur totale dépasse 11 milliards de dollars.

