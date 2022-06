L'Agence de l'innovation de défense du ministère des Armées explore l'utilisation du système SYNTAX de DNA Script pour synthétiser des sondes de PCR quantitative et détecter les menaces biologiques sur demande





DNA Script, leader mondial de la synthèse enzymatique d'ADN à la demande, a annoncé la réussite des premiers tests qPCR utilisant des amorces et des sondes synthétisées par un client par synthèse enzymatique à l'aide de l'imprimante d'ADN de DNA Script, le système SYNTAX. Ce succès a été obtenu dans le cadre d'un contrat avec l'Agence de l'innovation de défense du ministère des Armées, en liaison avec la Direction générale de l'armement (DGA), annoncé pour la première fois en janvier 2021.

Ce partenariat s'appuie sur le système SYNTAX pour produire des amorces et des sondes en ADN synthétique de haute qualité afin de développer rapidement des tests qPCR pour la détection des maladies infectieuses. Suite à l'atteinte de cette importante étape, cette collaboration a été prolongée afin de tester davantage les amorces et les sondes en ADN synthétique pour le développement de tests qPCR, permettant à la DGA d'avoir accès aux nouvelles versions des technologies de synthèse et de marquage qu'offre la société.

L'application biodéfense de ce marché constitue un axe stratégique contribuant à la filière souveraine de tests biologiques, pour les réactifs de type PCR produits au profit du ministère des Armées. "Cette extension du contrat valide l'importance de SYNTAX, notre système d'impression d'ADN décentralisé pour les programmes de réponse rapide", a déclaré Thomas Ybert, PDG et cofondateur de DNA Script. "Nous avons démontré que le SYNTAX peut imprimer de manière constante des sondes d'ADN de haute qualité, pour un déploiement mobile et sur site, rendant possible de concevoir et réaliser le jour même de tests q/dPCR, ce qui constituera un avantage énorme pour tout système d'alerte précoce des agents pathogènes, en particulier dans les zones reculées."

L'objectif ultime est de créer une plateforme capable de développer rapidement les réactifs nécessaires aux tests pour cibler des nouvelles menaces biologiques ou des agents pathogènes émergents pendant les premières phases d'une épidémie.

" La COVID nous a appris qu'il fallait nous préparer face à de nouvelles menaces biologiques", a déclaré M. Ybert. "Notre travail avec la DGA fait passer cette préparation au niveau supérieur, en leur donnant la capacité de répondre plus rapidement face à de nouveaux agents infectieux."

Le système SYNTAX offre une technologie d'impression d'ADN conforme aux exigences de la DGA. Le système repose sur la synthèse enzymatique de l'ADN (EDS), une technologie plus sûre et plus écologique qui ne repose pas sur les réactifs toxiques et ne produit pas les déchets organiques dangereux associés à l'impression d'ADN par chimie phosphoramidite.

L'imprimante SYNTAX synthétise en quelques heures des acides nucléiques personnalisés de haute qualité pour une utilisation immédiate. Par conséquent, les chercheurs qui développent de nouveaux essais peuvent gagner des jours, voire des semaines, en imprimant en interne plutôt que d'attendre la livraison des fragments d'ADN par des fournisseurs externes. Cette autonomie est d'une importance capitale pour les programmes visant à améliorer le temps de réponse aux nouveaux risques et menaces biologiques.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

About DNA Script

Fondée en 2014, DNA Script est une entreprise technologique pionnière dans le domaine des sciences de la vie qui développe une nouvelle méthode plus rapide, plus puissante et plus polyvalente pour concevoir et fabriquer de l'ADN. L'entreprise a mis au point une alternative à la synthèse d'ADN traditionnelle appelée synthèse d'ADN enzymatique, ou EDS, permettant à cette technologie d'être accessible aux laboratoires disposant du premier instrument de synthèse enzymatique de paillasse, le système SYNTAX. En remettant la synthèse d'ADN au sein même des laboratoires, DNA Script vise à transformer la recherche en sciences de la vie grâce à une technologie innovante qui donne aux chercheurs un contrôle et une autonomie sans précédent.

www.dnascript.com

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 06:15 et diffusé par :