Alphonso Davies se joint à l'équipe BMO

Davies devient ambassadeur de Soccer BMO pour promouvoir le soccer au Canada

MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier, la Banque du soccer, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le Canadien Alphonso Davies, une superstar mondiale du soccer qui continue d'atteindre des sommets incroyables tant avec l'équipe nationale masculine canadienne qu'avec le Bayern Munich.

L'un des meilleurs centres-arrières de sa génération, Davies a déjà de nombreuses distinctions à son actif, notamment le titre de joueur canadien masculin de l'année à trois reprises (2018, 2020, 2021), le prix de la recrue de la saison 2019 de la Bundesliga et le titre de joueur masculin de l'année 2021 de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF).

« Alphonso Davies est un athlète fantastique et un briseur de barrières. Nous sommes fiers de ses réalisations sur et en dehors du terrain et nous sommes ravis de travailler avec lui pour faire grandir le jeu, ensemble, s'est réjoui Cameron Fowler, chef de la stratégie et des opérations, BMO Groupe financier. Lorsqu'il s'agit de soccer, nous investissons tôt pour aider nos partenaires à créer un impact tangible au niveau de la collectivité. Nous sommes impatients de travailler avec Alphonso pour continuer à faire croître ce sport au Canada et au-delà. »

« BMO incarne le soccer au Canada. En grandissant, on les voyait partout et on savait qu'ils soutenaient le sport à tous les niveaux, a déclaré Alphonso Davies. Des clubs de soccer locaux à la BMO Whitecaps Academy, en passant par les trois clubs MLS au Canada. Je suis fier d'être un ambassadeur de Soccer BMO et je suis enthousiaste à l'idée de nos projets pour développer le jeu au Canada et inspirer la prochaine génération de joueurs. »

En tant que produit du programme Whitecaps BMO Academy, un réseau de centres de formation répartis d'un océan à l'autre qui déniche les jeunes talents et fournit une passerelle vers les parcours du soccer professionnel, Davies est un talent unique en son genre qui brise les barrières.

Grâce à ce partenariat, BMO soutiendra les cliniques de soccer locales de Davies et son club local, Born to Be. Le programme du club est conçu pour les jeunes joueurs de soccer inspirés qui veulent s'améliorer sur les plans technique, physique et psychologique afin d'atteindre leur objectif de jouer au plus haut niveau possible. Le club se consacre à l'amélioration du bien-être social des Canadiens en donnant aux filles et aux garçons qui aiment le jeu universel la possibilité de suivre une voie professionnelle.

Le partenariat représente également un exemple concret de la raison d'être de BMO, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires et la vie au sein de nos collectivités par le biais de la stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 de BMO.

Davies est le premier joueur de soccer, et le premier Canadien, à devenir un Ambassadeur de bonne volonté du HCR des Nations Unies, une organisation mondiale qui se consacre à sauver des vies et à construire un avenir meilleur pour les réfugiés. Ce projet lui tient à coeur et Davies s'est engagé à favoriser l'inclusion sociale et à utiliser le soccer comme un outil pour enrichir la vie des gens et former les jeunes leaders de demain. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans le cadre du soutien permanent de la Banque envers la diversité, l'équité et l'inclusion, tant sur qu'en dehors du terrain.

« Le soccer représente un sentiment d'appartenance pour tous, poursuit M. Fowler. Il y a une passion partagée entre les fans de soccer et les athlètes qui unit les communautés. Le travail de BMO pour faire croître le jeu à travers la base et les niveaux élite et professionnel soutient cette unité. »

