SAMMY KRIKLER, FONDATEUR, EARNIX PARMI LES PRINCIPAUX INTERVENANTS À LA PRESTIGIEUSE CONFÉRENCE ET EXPOSITION VIP LE GRAND FORUM D'ASSURANCE À PARIS





Earnix, un fournisseur mondial de tarifications en temps réel basée sur l'IA, de tarification dynamique, de personnalisation de produits et de solutions télématiques entièrement opérationnelles pour l'assurance et la banque, rejoindra les leaders du secteur de l'assurance le 30 juin, au Grand Forum D'Assurance ("Le Grand Forum de l'Assurance") à L'Orangerie d'Auteuil, Paris.

Sammy Krikler, fondateur et directeur des assurances chez Earnix, s'adressera à la conférence à 11h30 CET sur le thème : "Comment la tarification en temps réel crée de nouvelles possibilités dans le domaine de l'assurance". Sa présentation soulignera la valeur des opérations d'assurance rendues intelligentes. Elle inclura des informations sur la prise de décision éclairée à tous les niveaux de l' organisation en opérationnalisant des analyses avancées ; et sur comment lancer rapidement des produits avec des métriques précises dans des engagements clients proactifs générant des offres hautement contextuelles, pertinentes et stratégiques.

"Nous sommes ravis d'être un partenaire officiel de cet événement prestigieux qui rassemble les meilleurs acteurs et influenceurs du secteur de l'assurance", déclare Adrian Coupland, récemment nommé responsable des ventes, assurance, EMEA, pour Earnix. « Pour sa 18e année, l'événement a été entièrement remodelé, reflétant les changements sismiques que subit cette industrie traditionnelle historique. Nous sommes impatients de discuter avec nos pairs de la forme actuelle et future de l'industrie, qui est l'une des plus anciennes au monde et qui est vraiment au coeur de l'humanité dans son ensemble », a-t-il ajouté.

Le Grand Forum D'Assurance propose une journée de réflexion prospective sur l'avenir de l'assurance, et une occasion unique de découvrir la vision des dirigeants sur les enjeux du secteur notamment la transformation des business models et l'évolution des marchés traditionnels et des nouveaux marchés.

À propos d'Earnix

Earnix est le premier fournisseur de solutions critiques modulaires et intelligentes - conçues pour transformer la façon dont les assureurs et les banques mondiaux sont gérés. Ses solutions apportent de la valeur dans toutes les facettes métier, rompant avec le statu quo imposé par les anciens systèmes monolithiques et inefficaces.

Les solutions d'Earnix offrent une valeur systématisée à l'échelle de l'entreprise avec un retour sur investissement ultra-rapide. Il innove pour le bénéfice des assureurs et des banques depuis 2001 avec des bureaux en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique et en Israël. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.earnix.com.

Détails de l'évènement:

Earnix à L'Orangerie d'Auteuil , Paris, 2 Bd d'Auteuil , 75016 Paris De : 08h30 à 17h00

Métro ligne 10 ; Porte d'Auteuil

