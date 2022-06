LUCINITY S'ASSOCIE À SEON POUR DÉBLOQUER DES SYNERGIES EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ AML ET DE GESTION DES FRAUDES





REYKJAVIK, Islande et LONDRES, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Lucinity , développeur du logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) axé sur l'IA, s'est associé à SEON , la société de gestion des fraudes, pour inclure des capacités de prévention de la fraude en temps réel dans son logiciel de conformité AML.

La solution AML de Lucinity tire parti de l'intelligence artificielle (IA) pour appuyer les connaissances des humains et accroître l'efficacité et la productivité des professionnels du secteur de la conformité.

La solution de prévention de la fraude de SEON sera désormais disponible via la plateforme de Lucinity, offrant aux clients des services de gestion globale du risque de conformité, de la surveillance des transactions à la détection et à la prévention de la fraude en temps réel.

Fondée en 2017, SEON a servi plus de 5 000 clients dans le monde et connaît une croissance rapide. Sa solution simplifie la gestion des fraudes en validant l'identité des acheteurs et en signalant les transactions frauduleuses en quelques secondes. SEON offre une surveillance en temps réel des paiements par carte de crédit, en tirant parti des règles prédéfinies et personnalisables conçues pour surveiller l'activité transactionnelle des cartes de crédit à grande échelle. Cela permet à SEON de détecter les comportements illicites grâce à une propriété intellectuelle (PI) de pointe, à l'empreinte digitale des appareils et à la surveillance des médias sociaux.

En intégrant les données en temps réel de SEON dans le logiciel AML de Lucinity, le partenariat éliminera les obstacles aux secteurs cloisonnés de l'AML et de la fraude afin d'analyser les risques et les comportements de manière holistique. Les professionnels de la conformité seront désormais en mesure de regrouper leurs activités liées au risque de conformité sur une seule plateforme et de relier les cas de blanchiment d'argent et de fraude. Des visualisations intuitives permettront aux utilisateurs de prendre des décisions de manière efficace et rapide. Les analystes des fraudes pourront ainsi approuver ou rejeter une transaction dans la solution AML de Lucinity et se connecter avec le processeur de paiement pour arrêter une transaction frauduleuse.

Jimmy Fong, directeur commercial de SEON, a commenté : « Comme nous constatons un chevauchement croissant entre le blanchiment d'argent et la fraude en ligne, il est tout à fait logique pour un leader du risque de conformité comme Lucinity d'élargir son offre avec les fonctions anti-fraude de SEON. Nous ne pourrions être plus fiers que notre technologie ait été sélectionnée par Lucinity et nous avons hâte de voir comment elle aidera ses clients à éliminer les barrières des silos de données. »

« L'une des valeurs fondamentales de Lucinity est l'intelligence partagée. Cela signifie jouer avec nos forces respectives pour atteindre un plus grand objectif, ce qui est exactement ce que nous essayons de faire avec SEON », a ajouté Jeremy Doyle, vice-président des entreprises et des partenariats chez Lucinity. « Nous sommes convaincus que le fait de réunir la surveillance des transactions AML et la prévention de la fraude est la prochaine étape naturelle pour lutter plus efficacement contre la criminalité financière. »

À propos de Lucinity : www.lucinity.com



À propos de SEON : www.seon.io

À propos de Lucinity

Lucinity est un développeur de logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui a pour mission de faire gagner de l'argent. Lucinity vise à résoudre les problèmes de productivité et d'efficacité des institutions financières grâce à l'approche « IA humaine » de l'entreprise, un ensemble d'outils qui combine l'IA de nouvelle génération avec des connaissances et une expertise humaines.

En tirant parti de l'IA, le logiciel AML apprend de chaque interaction et continue de s'améliorer indéfiniment, ce qui permet de réduire le nombre de faux positifs et de gagner du temps. Tout cela s'ajoute à une interface et à des visualisations de premier ordre qui donnent la priorité aux utilisateurs. Les professionnels peuvent découvrir la solution de conformité AML de Lucinity, y compris la surveillance des transactions, grâce à un environnement de démonstration gratuit disponible sur https://www.lucinity.com/signup .

Lucinity opère dans le monde entier, avec son siège social à Reykjavik, et sert des clients allant des banques de niveau 1 aux FinTechs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://lucinity.com .

À propos de SEON

SEON est une solution de prévention de la fraude permettant à des marques ambitieuses comme Revolut, NuBank et Afterpay de prospérer dans un paysage numérique. Avec un essai gratuit de 14 jours, une intégration rapide et une flexibilité de paiement à l'utilisation, SEON est un moyen simplifié et moderne de lutter contre la fraude. Il combine les signaux sociaux avec les empreintes numériques, en utilisant l'apprentissage automatique entièrement explicable pour détecter les menaces de fraude en évolution pour les banques mobiles, la cryptomonnaie, le commerce électronique, le Buy now, pay later (BNPL) et les secteurs du Web 3.0. SEON a servi plus de 5 000 commerçants et examiné plus d'un milliard de transactions, permettant à ses clients d'économiser plus de 50 millions d'euros en transactions frauduleuses. L'entreprise mondiale possède des bureaux à Austin (TX), Budapest, Londres, Jakarta et Singapour.

SEON arrête la fraude avec une vitesse, une échelle, une profondeur et une étendue imbattables. Découvrez les tendances en matière de fraude et les possibilités de revenus sur seon.io .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1838368/Lucinity_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 03:00 et diffusé par :