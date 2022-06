AM Best adresse ses félicitations à l'Organisation des Assurances Africaines à l'occasion de la célébration de son 50ème anniversaire





AM Best souhaite adresser ses félicitations à l'Organisation des Assurances Africaines (OAA) à l'occasion son 50ème anniversaire, qui sera célébré lors de la 48ème conférence annuelle et assemblée générale annuelle de l'OAA à Nairobi, au Kenya.

La conférence d'une semaine débute le 25 juin 2022 sous le thème "Assurance et changement climatique : exploiter les opportunités de croissance en Afrique". Le jubilé d'or sera célébré sous le thème "OAA à son 50ème anniversaire : un appel à la renaissance de l'assurance en Afrique".

Dr. Edem Kuenyehia, directeur du développement du marché pour l'Afrique chez AM Best a déclaré : "Je tiens à féliciter l'OAA et l'ensemble de ses membres pour cet exploit important et à saluer ses nouvelles initiatives stratégiques en matière de plaidoyer, de recherche, de formation, de renforcement des capacités et de la réputation et pour avoir entretenu un forum de communication dans le secteur de l'assurance".

"AM Best s'engage à devenir une agence de notation véritablement mondiale, répondant aux besoins du secteur de la (ré)assurance dans le monde entier, y compris les économies en croissance dans le continent africain", a ajouté Nick Charteris-Black, directeur général, du développement du marché, chez AM Best EMEA. "Grâce à nos activités de notation, nous cherchons à renforcer la solvabilité financière, la stabilité et la durabilité du secteur de l'assurance pour soutenir la croissance économique et le bien-être de toutes les parties prenantes".

Créée en 1972, l'OAA est une organisation non gouvernementale reconnue par de nombreux gouvernements africains. Pour de plus amples informations sur l'OAA, veuillez consulter son site électronique. Plus de détails sur la 48ème conférence annuelle de l'OAA sont disponibles sur le site officiel de l'événement.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur d'actualités et un fournisseur d'analyses de données, spécialisé dans le secteur des assurances. Basée aux États-Unis, la société exerce ses activités dans plus de 100 pays et possède des bureaux régionaux à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.ambest.com.

Copyright ©2022 by A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou ses affiliées. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 12:25 et diffusé par :