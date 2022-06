Lancement de la saison touristique estivale - Trucs et astuces pour passer de belles vacances au Québec





QUÉBEC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - En tant que regroupement d'affaires et porte-voix du secteur du tourisme, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec est heureuse de souligner le début de la saison estivale. Malgré les défis en matière de main-d'oeuvre, les entreprises regorgent d'optimisme et sont fébriles à l'idée d'accueillir les touristes d'ici et de partout dans le monde.

L'Alliance se réjouit des dernières données présentées par la Chaire de tourisme Transat qui indiquent que près de 75% des voyageurs.euses québécois.es ont l'intention de visiter le Québec cet été. L'industrie est prête à démontrer son savoir-faire pour offrir des expériences renouvelées qui correspondent à tous les intérêts.

La pénurie de main-d'oeuvre et l'inflation sont bien réelles et le tourisme n'y fait pas exception. Afin de faire face à ces défis, l'industrie touristique est proactive et passe en mode solution pour aider à organiser les vacances estivales et alléger le budget des familles québécoises, car il est toujours temps de préparer ses vacances au Québec!

Outils, trucs et astuces pour faciliter les recherches

1. Planifier vous semble compliqué? Voici le meilleur outil!

Rendez-vous sur le site de Bonjour Québec, le site de référence pour planifier votre séjour. Ouvrez la carte interactive et vous y trouverez tout sur l'hébergement, les activités, les restaurants et les lieux incontournables. Évitez de passer par les plateformes et sites de réservations internationaux et contactez directement les fournisseurs d'ici, qui sont là pour vous accompagner et vous faciliter la vie.

2. Vous cherchez des alternatives ou des bons plans? Voici d'excellentes ressources

Vérifiez auprès des bureaux d'accueil touristique, qui vous donneront des conseils personnalisés sur les possibilités d'hébergement, les activités et les attraits locaux parfois méconnus. Ils vous permettront d'obtenir des renseignements plus précis, voire des astuces pour trouver les perles rares et dégoter des alternatives abordables.

3. Votre budget repas est serré ? Alternez restaurant et pique-nique gourmand

Passez chez les producteurs locaux et redécouvrez le plaisir de manger en plein air à votre rythme. Les parcs nationaux, régionaux et municipaux du Québec offrent des lieux verdoyants et superbement aménagés pour déguster un repas. Les gourmets pourront découvrir les meilleures adresses de spécialités locales sur le site de Terroir et saveurs ou sur celui des routes gourmandes.

4. Le coût de l'essence vous décourage? Pratiquez le tourisme lent

Réduisez la vitesse et faites des économies d'essence, ou privilégiez des modes de transport durables. Prenez les chemins de traverse en passant par l'une des 18 routes touristiques officielles réparties dans la plupart des régions. Elles permettent de voyager plus lentement, en auto, à pied ou à vélo, et de mieux apprécier nos paysages, villages et lieux patrimoniaux.

5. Votre budget vacances est réduit et vous manquez de temps? Découvrez des attraits près de chez-vous

Privilégiez le tourisme local et la spontanéité. Suivez la signalisation touristique avec les 9 000 panneaux bleus qui jalonnent le territoire et vous mènent vers des centaines d'attraits incontournables, ou des producteurs locaux toujours heureux de vous démontrer leur savoir-faire. Parfois, les plus belles découvertes se font tout près de chez soi.

6. Vous peinez à trouver un hébergement nature? Voici d'autres options

Si le site d'hébergement nature où vous souhaitiez réserver est complet? Il existe plusieurs options. Les pourvoiries ont développé une offre adaptée aux estivants, les stations de ski du Québec, offrent une panoplie d'activités nature parfaites pour les familles, de même que les campings, les parcs régionaux du Québec et la Sépaq qui multiplient les possibilités d'hébergement.

7. Vous cherchez de nouvelles idées de visite? Pensez aux expériences culturelles

Explorez de nouvelles possibilités et sortez des sentiers battus. Faites connaissance avec les Artisans à l'oeuvre, ou vivez des nouvelles expériences en allant à la rencontre des Premières Nations en parcourant le site de Tourisme Autochtone Québec. Les Musées du Québec proposent aussi des itinéraires thématiques dans plusieurs régions, pour satisfaire l'envie de découverte des petits et grands curieux.

8. Vous voulez partager des moments mémorables? Les festivités animent l'été québécois.

Le Québec est mondialement reconnu pour la qualité et la diversité de ses festivals et événements. Avec une créativité et une joie de vivre aussi contagieuse, la fête se vit dans tous les coins de la province! Musique, humour, terroir, arts et culture, sports et expos agricoles : tout est prétexte à se retrouver, à découvrir et à célébrer. De plus, de nombreux festivals proposent des spectacles ou des accès gratuits. Sur la route ou près de la maison, animez votre été!

Nous espérons que ces suggestions vous seront utiles et vous souhaitons de belles vacances au Québec !

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec est une organisation privée sans but lucratif qui fédère plus de 10 000 entreprises réunies au sein de 45 partenaires associatifs régionaux, sectoriels et affiliés. Elle représente les entreprises et les associations du secteur touristique pour propulser la performance de l'industrie tout en soutenant et en participant au développement de l'offre et à la mise en marché touristique de la destination. Depuis 2016, elle est le porte-voix de l'ensemble de l'industrie touristique québécoise.

